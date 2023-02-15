تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

سلط تقرير أميركي الضوء على دور غامض لمدونين من عناصر «فاغنر»، يمثلون أداة إعلامية مساعدة للسلطات الروسية خلال معاركها العسكرية لاسيما في أوكرانيا، متتبعًا منصات انتشارهم وحدود تأثيرهم لاسيما على صناعة القرار العسكري في موسكو، وهي المجموعة التي سماها التقرير «النخبة الإعلامية الجديدة».

جاء ذلك في تقرير لمدير برنامج «Future Frontlines» بمؤسسة «نيو أميركان فاونديشن» بواشنطن، بن دالتون، الذي لاحظ دور المدون الروسي اليميني المتطرف مكسيم فومين منذ أوائل سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من العملية الروسية في أوكرانيا، في إدارة مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد بمثابة لسان حال ومحور مجتمعي للجنود الروس المتعاقدين الذين يعملون تحت راية مجموعة «فاغنر».

وهذا التقرير هو جزء من تحقيق مطول حول أدور وتحركات مجموعة «فاغنر»، استمر خمس سنوات من البحث المكثف، بحسب مؤسسة «نيو أميركان فاونديشن».

مدونو «فاغنر».. جيوش إلكترونية لروسيا

يشير التقرير إلى أن مجموعة «فاغنر»، الموجودة بالفعل في مناطق الصراع في جميع أنحاء إفريقيا، أصبحت واحدة من أبرز القوات القتالية الروسية وأكثرها فاعلية. ولفت إلى أن منشورًا كتبه مكسيم فومين جرى مشاهدته أكثر من 676 ألف مرة، دعا «فومين» المدعي العام الروسي لمعاقبة «القادة العسكريين الذين سمحوا بمثل هذه الأشياء»، في إشارة إلى استعادة أوكرانيا أراضٍ بالقرب من خاركيف.

جاء نقد «فومين» العلني بعد ثلاثة أسابيع من الضربة المدفعية الأوكرانية في 14 أغسطس وبالقرب من بلدة بوباسنا التي دمرت مقر فرقة «فاغنر» العاملة في المنطقة الشرقية من دونباس.

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ومنذ انضمامه إلى فرقة انفصالية موالية لروسيا في دونباس في عام 2014، حشد «فومين» عددًا كبيرًا من المتابعين عبر الإنترنت، رفقة وسيط مشارك مجهول، قاما بأدوار هائلة في وسائل التواصل الاجتماعي، وجعل تدويناتهم ضرورية لأي شخص يحاول فهم كيفية عمل مجموعة «فاغنر» المبهمة عمدًا.

يوصل الكاتب الحديث عن دور المدون في نشر سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة على «VKontakte»، منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة التي غالبًا ما توصف باسم «Facebook الروسي»، مع موسيقى البوب الروسية، حيث صورت مقاطع الفيديو الغامضة الجنود الروس الذين يتمتعون بالثروة وهم يتجولون من ساحة معركة إلى أخرى عبر سوريا.

ومع ازدياد تفاعل المستخدمين على «VKontakte»، توسع المشروع ليشمل مدونة فيديو «YouTube»، وتحت عنوان «RSOTM» ظهرت قناة Telegram في عام 2019.

المدونون المتشددون.. قوة في السياسة الروسية

يقول الكاتب «بن دالتون» إن المدونين المتشددين مثل «فومين»، أصبحوا بخطاباتهم حول الأرض المحروقة، قوة في السياسة الروسية. ففي 21 أسبتمبر الماضي، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية من شأنها استدعاء جنود الاحتياط العسكريين، كان يستجيب لمطالب المدونين مثل فومين.

وعندما ضمت روسيا الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني في 30 سبتمبر، تمت دعوة «فومين» لحضور حفل استقبال حكومي احتفالي في موسكو. ومن الكرملين، قال المدوِّن الشهير عبر مقطع فيديو: «سوف نهزم الجميع، وسنقتل الجميع، وسنسلب كل شخص نحتاجه. كل شيء سيكون كما نحب».

يعتقد كاتب التقرير أن هذا النوع من المدونين على غرار «فومين» أصحاب النزعة العسكرية العنيفة يحظون بإذن الكرملين ودعمه، في حين أن علاقاته الوثيقة مع مجتمع المرتزقة في روسيا تجعل محتواه مصدرًا لا يقدر بثمن للرؤى حول كيفية عمل مجموعة «فاغنر» والوحدات ذات الصلة.

حقيقة أن «فومين» وآخرين اختاروا موقع «VKontakte» كأول منصة اتصال لفرقة «فاغنر»، هو استغلال لتلاقي المصالح بين «يفغيني بريغوجين» المشهور بلقب «طباخ بوتين» وبين الرئيس الروسي وأصدقائه القدامى والداعمين السياسيين، على غرار «يوري وميخائيل كوفالتشوك»، إذ إن يوري كوفالتشوك هو الرئيس التنفيذي لشركة «SOGAZ»، التي تمتلك حصة مسيطرة في فكونتاكتي.

ويصل الكاتب إلى استنتاج أن «فومين» هو واحد من العديد من المؤثرين عبر الإنترنت الذين استفادوا واستغلوا مزيج الاهتمامات بين المستثمرين ذوي المستوى الأعلى في إمبراطورية الأعمال التي تديرها الدولة والتي بنت العلامة التجارية «فاغنر جروب».

المدونون وتمويل الحرب.. تحايل روسي على العقوبات

أجرى الكاتب عملية مراجعة متعمقة لقنوات Telegram المرتبطة بالمرتزقة، ووجد أن شخصيات مثل «فومين» هي العقد الرئيسية في شبكة الإنترنت الموسعة التي تستخدم العملات المشفرة والتحويلات المصرفية لجمع آلاف الدولارات وشحن المعدات العسكرية الحيوية إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويضيف أن هذه الشبكة جرى تصميمها لتفادي العقوبات المالية، وتعتمد على المدونين والمصرفيين والمجمعين - الأفراد الذين يشترون المعدات باستخدام أموال من جهات مانحة متعددة، وغالبًا ما تكون صغيرة - لمساعدة المقاتلين الروس على التكيف والانتعاش في مواجهة الضغوط الغربية وأوجه القصور اللوجستية للجيش الروسي.

يشير التقرير إلى أن عالم المدونات العسكرية الروسية يمكن أن يكون غامضًا ومخادعًا مثل المقاتلين المرتزقة الذين يتبعونهم، لافتا إلى أن «فومين» يبذل القليل من الجهد لإخفاء هويته، لكن المدونين الآخرين - خاصة المنخرطين في القتال النشط في أوكرانيا - ينشرون أسماء مستعارة.

يرتدي بعض مدوني الفيديو عصابات لإخفاء وجوههم أو تشويه أصواتهم إلى طبقة صوت عميقة، حيث سمح عدم الكشف عن هويته للمحتالين والمنتحلين بالازدهار، كما حذر قائد فاغنر أندريه تروشيف من أن العديد من قنوات «Telegram» تزعم التحدث باسم المجموعة وليس لديها اتصال فعلي بالمنظمة.

وتدير «RSOTM» حسابات على «Telegram» و«VKontakte» و«YouTube» الذي حظر في أكتوبر 2022 المنصة بسبب نشر خطاب الكراهية، ولكن اعتبارًا من فبراير 2023، أنشأت RSOTM قناة بديلة، والتي تعتد معًا مصدرًا قيمًا للصور ومقاطع الفيديو الأصلية التي تصور المتعاقدين العسكريين الروس في سوريا وليبيا وأوكرانيا والمسارح الأخرى التي يعمل فيها مقاتلو «فاغنر».

من هو «فومين»؟

يشير الكاتب «بن دالتون» إلى أن «فومين» هو واحد من اثنين من المديرين اللذين يديران حسابات «RSOTM»، كما وصفته وسائل الإعلام الروسية، وهو من مواليد أوكرانيا وله خلفية إجرامية. وبحسب ما ورد سرق مصرفًا في عام 2011، وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات.

وفقًا لرواية «فومين» نفسه، عندما اندلعت الأعمال العدائية في عام 2014، حررته قيادة ميليشيا هورليفكا الانفصالية من السجن، ووقع على الفور كمقاتل، كما انضم بعد ذلك إلى سلسلة من الوحدات المرتبطة بجمهورية لوهانسك الشعبية الانفصالية، بما في ذلك فوج فيتياز، ولواء فوستوك.

يوضح التقرير أن العلاقات الوثيقة بين «RSOTM» و«فاغنر» جعلت من قنواتها الاجتماعية لسان حال شبه رسمية لشبكة المحاربين القدامى والجنود المتعاقدين وأفراد الأمن الخاص الذين يشكلون صفوف المجموعة. وعندما بدأت المجموعة في التجنيد كجزء من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، كانت قناة «Telegram» التابعة لـ«RSOTM» من بين أول من نشر الخبر، مما أثار موجة من التعليقات وإعادة النشر حيث ناقش المستخدمون تفاصيل الرواتب وكيفية الاشتراك.

وعندما ضربت أوكرانيا قاعدة «فاغنر» في بلدة بوباسنا في 14 أغسطس 2022، تكهن باحثون بأن الهجوم أسفر عن مقتل 500 شخص كانوا ينشرون صورًا من المنطقة في الأيام السابقة.

وبعد سرد طويل لأسماء المدونات والحسابات التابعة لهؤلاء المقاتلين، يشير التقرير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثبت أنه نعمة للجيل الصاعد من المدونين المتشددين، الذين شاهدوا جمهورهم يتضخم منذ فبراير 2022، في حين تحسس الكرملين من انتقاداتهم وكان حريصًا على حشد دعمهم، لافتا إلى أن هذه القنوات تساهم أيضًا ماديًا في المجهود الحربي الروسي، حيث تعمل كنقاط محورية لحملات التمويل الجماعي، غالبًا عبر العملات المشفرة المقاومة للعقوبات، والتي تزود الوحدات بمعدات القتال والاستطلاع.

وبالنسبة لـ«يفغيني بريغوجين»، الممول الرئيسي لمجموعة «فاغنر»، فإن وسائل التواصل الاجتماعي الروسية اليمينية المتطرفة مثل «RSTOM» هي المفتاح للحفاظ على الدعم من الأوليغارشية الروسية ذات العلاقات الوثيقة مع بوتين الذين يعتمدون على المتهم السابق في سانت بطرسبرغ لحماية مصالحهم التجارية، بحسب التقرير.