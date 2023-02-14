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نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة الأميركية 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 10:17 مساء
نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة الأميركية 2024
النائبة الجمهورية نيكي هايلي. (الإنترنت)
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أعلنت النائبة الجمهورية نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب، فيما أظهر استطلاع للرأي أن هذا الأخير يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب لهذا المنصب.

قالت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها «أنا مرشحة رئاسية». وأضافت هايلي في مقطع الفيديو «حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في أميركا». لكنها اعتبرت أن للرئيس الديموقراطي جو بايدن  و«الإدارة» في واشنطن سجلًا «مروعًا».

«إعلان خاص» في تشارلستون
ووعدت هايلي مؤيديها «بإعلان خاص» في تشارلستون في ساوث كارولاينا، الولاية التي كانت حاكمة لها. وطالبت السفيرة السابقة في رسالتها بـ«جيل جديد من القادة»، منتقدة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها دونالد ترامب (76 عامًا). ولم يرد ترامب على الفور على إعلان هايلي.

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ونيكي هايلي هي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في ساوث كارولاينا، قبل أن تصبح حاكمة لهذه الولاية. والجدير بالذكر أنه كان متوقعًا منذ أسابيع أن تعلن هايلي البالغة 51 عامًا ترشحها للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

الرئيس الأميركي السابق ترامب يتصدر القائمة
وفي سياق متصل، أفاد استطلاع للرأي العام أجرته «رويترز/إبسوس» بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري  لسباق الرئاسة في العام 2024، في حين جاءت هايلي في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي أجري في الفترة بين السادس و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأربعة بالمئة فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هايلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضًا الترشح على سبعة بالمئة من دعم الجمهوريين في الاستطلاع. وشارك في استطلاع «رويترز/إبسوس» 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

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