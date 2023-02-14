ثلاثة قتلى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة جامعة ولاية ميتشيغن في شمال الولايات المتحدة أن مسلحًا أطلق النار، أمس الإثنين، داخل حرم تابع للجامعة مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت شرطة الجامعة في تغريدة على «تويتر» إنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار في الحرم الجامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غرب ديترويت «وقد جرى الإبلاغ عن سقوط عدد من الجرحى»، من دون أن تحدد عددهم، وفق «فرانس برس».

«المشتبه به يسير على القدمين حاليًا»

وأضافت أن وحدات من الشرطة تدخلت على الفور، مشيرة إلى أن «المشتبه به يسير على القدمين حاليًا»، مناشدة كل من هم «داخل الحرم الجامعي وخارجه الاحتماء». وتابعت «ما زلنا نتلقى مكالمات عديدة تفيد بوجود مطلق نار نشط».

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وبحسب المصدر نفسه فإن «هناك على ما يبدو مشتبهًا به واحدًا فقط في الوقت الراهن». ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به «رجل قصير، ربما أسود، ويرتدي قناعًا».

من جهتها كتبت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير في تغريدة على «تويتر» أن «شرطة ولاية ميتشيغن وشرطة الجامعة وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وخدمات الطوارئ موجودة في موقع إطلاق النار».