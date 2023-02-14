فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر يوم الثلاثاء، على بقايا جثة بشرية بينها رأس، في متنزه باريسي يرتاده كثيرون، غداة العثور على جزء من جثة امرأة داخل حقيبة، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن المحققين عثروا على البقايا صباحًا، أثناء عملية تمشيط كبيرة للمتنزه، وأوضحت النيابة العامة أن «عملية تحديد هوية الضحية جارية»، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها قناة «بي إف إم تي في»، بحسب «فرانس برس».

العثور على بقايا أخرى في متنزه بوت-شومون

وعثر موظفو حدائق ومتنزهات تابعون للبلدية بعد ظهر الإثنين، على بقايا أخرى في متنزه بوت-شومون، ورصدوا تحت كومة من النفايات «كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على أجزاء بشرية تابعة لامرأة لم يُنزع عنها سروال الجينز المطبع بالورود الذي كانت ترتديه».

وأُخلي المتنزه الواقع في شمال شرق باريس الذي يرتاده السكان كثيرًا، قبل إغلاقه أمام الزوار الإثنين. وكان العمل بقرار الإغلاق مستمرًا الثلاثاء حتى يتمكن المحققون من إجراء عملية التمشيط.

وأُطلق تحقيق في حادثة قتل، فيما أوكلت التحقيقات إلى القسم الجنائي في الشرطة القضائية الباريسية. وأوضح المصدر المطلع على القضية أن بقايا الجثة يفترض أن تخضع لتشريح. وأشارت النيابة العامة في باريس إلى عدم التمكن حتى الساعة من تحديد تاريخ مقتل الضحية.