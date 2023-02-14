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رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 07:05 مساء
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
جنود أوكرانيون قرب مدينة باخموت. (أ ف ب)
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قال رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الثلاثاء إن مدينة باخموت الأوكرانية، مركز المعارك في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، لن تسقط قريبا رغم التقدم الروسي الأخير.

وكتب مكتبه الإعلامي على قناته في تلغرام «لن نحتفل في أي وقت قريب» بسقوط المدينة. وأضاف «لن يتم الاستيلاء على باخموت غدا لأن هناك مقاومة قوية، وقصفا مستمرا، مطحنة اللحم تعمل» في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة، بحسب «فرانس برس».

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة. وتابع بريغوجين «العدو يعزز صفوفه ويرسل باستمرار جنود احتياط إضافيين. كل يوم، يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان، نيران المدفعية تتكثف يوميا».

 رمز للصراع بين موسكو وكييف 
بدوره، قال دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك الأوكرانية حيث تقع باخموت، إن أوكرانيا لم تبد أي إشارة على أنها ستتنازل عن المدينة التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «حصن».

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ونقلت عنه وسائل الإعلام الروسية قوله «نحن ندرك أنه ليس هناك أي احتمال حاليا لتخلي الخصم عن مواقعه من دون قتال». ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين. 

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.

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