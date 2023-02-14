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موسكو ترفض اتهامات رئيسة مولدوفا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب في بلادها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 12:19 مساء
موسكو ترفض اتهامات رئيسة مولدوفا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب في بلادها
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)
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رفضت الخارجية الروسية الاتهامات، بأن الكرملين يخطط لانقلاب في مولدوفا، إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن «هذه الادعاءات لا أساس لها على الإطلاق ولا دليل عليها»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

واتهمت زاخاروفا، في بيان أصدرته الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أوكرانيا ومولدوفا بشن حملة تشهير.

وثائق استخباراتية تلقتها مولدوفا
وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حذرت أمس الإثنين، من محاولات روسية لإعادة فرض نفوذها على مولدوفا والإطاحة بالحكومة، وقالت إن خطة موسكو تتضمن التحريض على أعمال شغب عنيفة وهجمات على مؤسسات الدولة في مولدوفا تحت ستار أنها احتجاجات.

واستندت ساندو في تصريحاتها إلى وثائق استخباراتية تلقتها مولدوفا مؤخرا من أوكرانيا المجاورة.

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وقدمت رئيسة وزراء مولدوفا المؤيدة للاتحاد الأوروبي ناتاليا جافريليتا، استقالتها بعد عام ونصف في المنصب يوم الجمعة الماضي.

وتعرضت حكومة جافريليتا لضغط شعبي هائل بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة وتدفق اللاجئين من أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا إن القيادة المولدوفية تحاول بهذه الاتهامات أن تصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية الخطيرة، مضيفة «روسيا لا تشكل تهديدا لأمن جمهورية مولدوفا وتدعو إلى تطوير تعاون مفيد ومتكافئ بين الطرفين».

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