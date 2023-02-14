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أستراليا تعلن ضبط عملية تجسس إيرانية على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 10:30 صباحا
أستراليا تعلن ضبط عملية تجسس إيرانية على أراضيها
علم أستراليا في صورة ملتقطة ملبورن، 14 يناير 2019. (أ ف ب)
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أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها وضعت حدا لعملية تجسس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر. 

وقالت وزيرة الداخلية كلير أونيل، إن ناشطا إيرانيا- أستراليا كان مشاركا في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسس الإيرانية، وأضافت في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية: «من القانوني تماما لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث في إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن «ما لا نتسامح معه إطلاقا، تحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء». وكانت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) قد توفيت بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. منذ ذلك الحين، تشهد إيران حركة احتجاجية. 

تجسس على عائلة متظاهر أسترالي
وقالت أونيل إن طهران ضُبطت وهي تتجسس على عائلة المتظاهر الإيراني-الأسترالي، وأضافت: «لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين، أو حتى زوار بلدنا، مراقَبين أو مُلاحَقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا». 

وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أنّ الحكومة الأسترالية غالبا ما تمتنع عن اتهام دولٍ بعمليات تجسس. واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل في أكتوبر بالتحريض على الاحتجاجات.

وأكدت السلطات الإيرانية أن مئات الأشخاص، بما في ذلك أفراد في القوات الأمنية، قُتلوا في إطار الاحتجاجات، التي انخفضت حدّتها في الأسابيع الأخيرة. وأُلقي القبض على آلاف الإيرانيين، من بينهم شخصيات فنية معروفة ومحامون وصحفيون.

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