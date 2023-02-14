  • Alwasat News
Atwasat

3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 08:05 صباحا
3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في أميركا
المشتبه به في عملية إطلاق نار في حرم جامعي في لانسينغ في ولاية ميشيغن الأميركية، 13 فبراير 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغن في تغريدة «لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة، إضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفتح المشتبه به النار في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان، الذي أوضح أن عددًا من الجرحى في حال حرجة.

المشتبه به رجل أسود قصير القامة
ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة، فيما أكد روزمان «لدينا حاليًا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفدراليين، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف على المشتبه به والقبض عليه».

وصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم، وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وو» يوجه ضربة للأمريكان كأول صيني يحرز لقبا في رابطة محترفي التنس

«وو» يوجه ضربة للأمريكان كأول صيني يحرز لقبا في رابطة محترفي التنس
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»

فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام 2023

حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام 2023
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
شاهد في «وسط الخبر»: هيكلة المناصب السيادية.. ضرورة حتمية أم مسارات موازية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هيكلة المناصب السيادية.. ضرورة حتمية أم مسارات موازية؟
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
جاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
أوكرانيا تعترف بوضع «معقد» شمال باخموت مع تقدم القوات الروسية
أوكرانيا تعترف بوضع «معقد» شمال باخموت مع تقدم القوات الروسية
إيطاليا.. الائتلاف الحكومي اليميني يفوز في انتخابات محلية بمنطقتين مهمتين
إيطاليا.. الائتلاف الحكومي اليميني يفوز في انتخابات محلية ...
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يستأنفان المفاوضات للتوصل إلى هدنة
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يستأنفان المفاوضات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في أميركا
3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في أميركا...
واشنطن تعلق على اعتزام دمشق فتح معبرين حدودين مع تركيا
واشنطن تعلق على اعتزام دمشق فتح معبرين حدودين مع تركيا...
غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين مع تركيا لإدخال المساعدات الإنسانية
غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين مع تركيا لإدخال ......
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يستأنفان المفاوضات للتوصل إلى هدنة
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يستأنفان المفاوضات ......
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات ......
المزيد