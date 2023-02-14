3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغن في تغريدة «لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة، إضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفتح المشتبه به النار في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان، الذي أوضح أن عددًا من الجرحى في حال حرجة.

المشتبه به رجل أسود قصير القامة

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة، فيما أكد روزمان «لدينا حاليًا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفدراليين، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف على المشتبه به والقبض عليه».

وصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم، وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.