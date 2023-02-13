واشنطن تعلق على اعتزام دمشق فتح معبرين حدودين مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الولايات المتحدة، الإثنين، أن فتح معبرين حدوديين إضافيين سيكون أمرًا إيجابيًا لسوريا التي ضربها الزلزال إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد جديًا في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للناطق باسم الوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «إذا كان النظام جديًّا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدًا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرًا جيدًا للشعب السوري»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين مع تركيا لإدخال المساعدات الإنسانية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وجاء في بيان لـ«غوتيريش» «أرحّب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر».