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غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين مع تركيا لإدخال المساعدات الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 11:43 مساء
غوتيريش: الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين مع تركيا لإدخال المساعدات الإنسانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وجاء في بيان لـ«غوتيريش» «أرحّب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا بشار الأسد خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى بذل جهود دولية للمساعدة في إعادة الإعمار في سورية التي ضربها زلزال مدمّر قبل أسبوع، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

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