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البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 08:54 مساء
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، الإثنين، إنه «ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية» بعدما أسقط الجيش الأميركي مجموعة من الأجسام الطائرة.

وقالت كارين جان بيار: «أعلم أن هناك أسئلة وقلقًا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر إلى (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة»، مؤكدة أنه كان من المهم أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني المشتبه في أنّه لأغراض التجسّس، الذي أسقطته في الرابع من فبراير الجاري.

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