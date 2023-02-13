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إيطاليا.. الائتلاف الحكومي اليميني يفوز في انتخابات محلية بمنطقتين مهمتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 07:33 مساء
إيطاليا.. الائتلاف الحكومي اليميني يفوز في انتخابات محلية بمنطقتين مهمتين
رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تحمل الجرس المستخدم في المجلس لضبط النقاشات، في روما. (أ ف ب).
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فاز الائتلاف الحكومي اليميني في إيطاليا بانتخابات محلية أُجريت، الأحد والاثنين، في منطقتين مهمتين، وفق النتائج الأولية، واتّسمت بنسبة امتناع مرتفعة.

ويتشكل الائتلاف الحاكم من حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني و«الرابطة»، المعادي للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و«فورتسا إيتاليا» (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلوسكوني. وقد فاز في المنطقتين الأكثر تعدادًا للسكان في شبه الجزيرة وهما لومبارديا الواقعة في محيط ميلانو، الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو الواقعة في منطقة العاصمة روما، بحسب «فرانس برس».

وبحسب النتائج الأولية المستندة إلى فرز 5% من بطاقات الاقتراع من جانب معهد للفرز تابع لقناة «راي» الرسمية، فإن مرشح اليمين في لومبارديا حاكم المنطقة المنتهية ولايته أتيليو فونتانا، وهو عضو في حزب «الرابطة»، حصل على 51.4% من الأصوات، فيما حصد منافسه اليساري 33.6% من الأصوات.

نسبة امتناع كبيرة عن التصويت
في لاتسيو، يتقدم المرشح اليميني فرانشيسكو روكا الرئيس السابق للصليب الأحمر الإيطالي، بحصوله على 52.1%، مقابل 34.7% لمرشح اليسار أليسيو داماتو مسؤول الصحة المنتهية ولايته في المدينة.

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واتّسمت هذه الانتخابات بنسبة امتناع كبيرة عن التصويت. فقد بلغت نسبة المشاركة في لاتسيو 37.2% فقط مقابل 63.1% عام 2018 و41.6% في لومبارديا مقابل 73.1% عام 2018. وقد تؤثر نتائج كل حزب في الائتلاف الحاكم على توازن القوى ما يشكل تحدياً بين أحزاب «فراتيلي ديتاليا» و«الرابطة» و«فورتسا إيتاليا».

 ميلوني تستفيد من عدم قدرة أحزاب المعارضة على التوحد
وأفاد استطلاع للرأي نشر مركز «يوتريند» نتائجه في الثاني من فبراير بتراجع حزبَي «الرابطة» و«فورتسا إيتاليا» في حين يتقدّم حزب «فراتيلي ديتاليا». 

وأكدت نتائج الاستطلاع أنّه في حال إجراء انتخابات جديدة على المستوى الوطني فسيحصل «فراتيلي ديتاليا» على 29.4%من الأصوات بعدما حصل على 26% في الانتخابات التشريعية في سبتمبر، في حين يحصل حزب «الرابطة» على 8.7%، و«فورتسا إيتاليا» على 7%. 

وتستفيد ميلوني من عدم قدرة أحزاب المعارضة على التوحد ضدها. وينشغل الحزب الديموقراطي (يسار) بالبحث عن زعيم جديد، ويتراجع في مواجهة صعود «حركة خمس نجوم»، بينما يبقى الوسط مستقراً.

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