أوكرانيا تعترف بوضع «معقد» شمال باخموت مع تقدم القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

اعترفت أوكرانيا الإثنين بوضع «معقد» شمال باخموت، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة جديدة مواصلًا محاولاته لتطويق هذه المدينة الحصن في دونباس.

مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، دمرت إلى حد كبير خلال أكثر من ستة أشهر من القتال الذي خلف أيضًا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين. ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزًا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد، وفق «فرانس برس».

الاستيلاء على بلدة كراسنا غورا قرب باراسكوفيفكا

بعد عدة أشهر من تبادل القصف المدفعي بدون تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض، أحرزت القوات الروسية تقدماً في الأسابيع الأخيرة لاسيما شمال باخموت حيث سيطرت على مدينة سوليدار الشهر الماضي. وأقرت الرئاسة الاوكرانية الاثنين بأن الوضع «معقد» في بلدة باراسكوفيفكا جنوب سوليدار وعلى بعد 10 كلم من وسط باخموت «التي تتعرض لقصف وهجمات مكثفة» روسية.

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من جهته، أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة كراسنا غورا قرب باراسكوفيفكا. وذكر أن «وحدات هجومية من المتطوعين بمساندة سلاح المدفعية من المجموعة الجنوبية حررت البلدة».

والأحد، أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي ينتشر رجاله على الخطوط الأمامية في هذه المعركة، الاستيلاء على كراسنا غورا. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إن القوات الروسية قصفت 16 بلدة بالقرب من باخموت الأحد بالدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.

«انفجارات كل يوم»

وأعلن الناطق باسم القيادة «الشرقية» للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي الأحد أن «قطاع باخموت لا يزال المنطقة الرئيسية لهجمات العدو» مع تسجيل 167 عملية قصف و41 اشتباكا مسلحا خلال الساعات ال24 الماضية.

والجمعة أكد مسؤول موال لموسكو في شرق أوكرانيا هو القيادي الانفصالي دنيس بوشيلين أن قوات موسكو باتت تسيطر على ثلاث من قنوات الإمداد الأربع الاوكرانية باتجاه باخموت. كما أشار تشيريفاتي إلى «عدد قياسي من عمليات القصف» قرب ليمان شمالا، المدينة التي انسحب منها الروس في اكتوبر

وفي مدينة كوبيانسك شمال خط الجبهة، شوهدت مباني مدمرة تحمل آثار رصاص وسيارات متفحمة ومنقلبة في الشوارع. وبعد انفجار قوي هز المدينة فجرًا، قال السكان إنهم يخشون هجوما روسيا وشيكا.