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واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:31 مساء
واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني
المنطاد الصيني يحلق فوق أميركا. (الإنترنت)
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نفت واشنطن اليوم الإثنين اتهامات وجّهتها إليها بكين بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية، في خضمّ التوتر بين البلدين منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا فوق أراضيها. 

وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أندريان واتسون في تغريدة إن «أي ادعاء بأن الحكومة الأميركية تستخدم مناطيد تجسس فوق جمهورية الصين الشعبية، هو خاطئ»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت أن بكين تحاول «الحد من الأضرار» متّهمةً إياها بـ«انتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة" من خلال "برنامجها لمناطيد التجسس».

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