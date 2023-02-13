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انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات بسبب عاصفة استوائية في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 01:12 مساء
انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات بسبب عاصفة استوائية في نيوزيلندا
لقطة عامة لمنازل متضررة بعد العاصفة في إحدى ضواحي منطقة غرب أوكلاند، 13 فبراير 2023. (أ ف ب)
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انقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في نيوزيلندا وألغيت مئات الرحلات الجوية الاثنين بسبب عاصفة استوائية اجتاحت شمال البلاد.

وأُعلنت حالة الطوارئ في خمس مناطق في الجزيرة الشمالية يقيم فيها نحو ثلث سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5,1 مليون نسمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من تراجع حدة العاصفة، إلا أنها اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارًا بالطرق وتسببت في قطع خطوط الكهرباء.

- اختيار كريس هبكينز رئيسا مقبلا للوزراء في نيوزيلندا

وكان رئيس الوزراء كريس هبكينز، من بين آلاف الأشخاص الذين علقوا في مدينة أوكلاند (شمال)، بعدما أدت أحوال الطقس إلى وقف الرحلات الجوية.

وقال هبكينز، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، توجّه خلاله إلى النيوزيلانديين «ستسوء الأمور قبل أن تتحسن»، مضيفا «استعدوا وابقوا في الداخل إن أمكن».

حزمة مساعدات بـ11,5 مليون دولار
وأشار إلى أن الحكومة فكّرت في إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد للمرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد، لكن الأمر ليس ضروريا بعد.

وأعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات قيمتها 11,5 مليون دولار نيوزيلندي (7,25 ملايين دولار) لدعم جهود التعافي.

وذكرت الشرطة أن شخصا فُقد على متن قارب أصدر نداء استغاثة في وقت مبكر الإثنين، قرب جزيرة غريت بارير شمال أوكلاند.

وضربت رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة منطقة نورثلاند، بينما بلغت سرعة الرياح على جسر ميناء أوكلاند 110 كيلومترات في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف شخص بعد ظهر الاثنين، بحسب مدير وكالة إدارة الطوارئ الوطنية روجر بول.

وحذر وزير إدارة الطوارئ كيران ماكانولتي، من أن الاثنين سيكون «صعبا»، بسبب مزيج «خطر جدا» من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، مضيفا أنه إذا بقيت الأحوال الجوية بهذه القساوة فسيكون من «الخطير» العمل على الشبكة.

وأوكلاند، أكبر مدينة في البلاد (يبلغ عدد سكانها 1,6 مليون نسمة)، بالكاد تعافت من الفيضانات المفاجئة التي أودت بأربعة أشخاص وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم الشهر الماضي.

وقال هبكينز «لم يتمكن كثيرون من التقاط أنفاسهم»، مضيفا أن «الاحتياجات ضمن المجتمع كبيرة. فاقم تأثير الأحداث المرتبطة بالطقس ذلك».

بدوره، أشار رئيس بلدية أوكلاند واين براون، إلى أن الساعات الـ24 المقبلة ستمثّل «تحديا».

وأحدثت أحوال الطقس حالة فوضى في حركة النقل في نيوزيلندا، إذ توقفت رحلات جوية وشبكات القطارات والحافلات. وأعلنت شركة الطيران النيوزيلندية، إلغاء 509 رحلات حتى الآن، لكن يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها الثلاثاء. وذكرت الشركة بأن خطط نحو 10 آلاف شخص للسفر تعطّلت.

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