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شرطي إيراني يتلقى تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام امرأة بالحجاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 12:31 مساء
شرطي إيراني يتلقى تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام امرأة بالحجاب
نساء في أحد شوارع طهران، 13 يناير 2020. (أ ف ب)
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تلقى ضابط في الشرطة الإيرانية، تحذيرا بعد امتناعه عن إلزام سيدة بوضع الحجاب وفق ما يقتضيه القانون في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء محلية الإثنين.

وانتشر خلال الأيام الماضية على نطاق واسع على مواقع التواصل، شريط مصوّر يظهر الضابط وهو يرفض إلزام سيدة بوضع الحجاب، بعدما طلبت منه امرأة تقوم بتصويره بهاتفها، القيام بذلك، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الضابط إن «هذه السيدة (التي لا تضع الحجاب) تريد الخروج بهذا الزي، لا إشكال في ذلك، الأمر لا يعنيني».

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الحادثة وقعت في مركز طبّي بمحافظة كرمانشاه في غرب الجمهورية الإسلامية.

والإثنين، أوردت وكالة «تسنيم»، أن «الضابط جرى استدعاؤه لمكتب التفتيش وتلقى التحذيرات الضرورية (...) بعد تحقيق مفصّل»، وذلك نقلا عن بيان للشرطة في محافظة كرمانشاه.

احتجاجات مستمرة في إيران
وجاء انتشار الفيديو على خلفية احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس هناك.

ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

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بعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي مطلع يناير، أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطة القضائية طلبت من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات لقانون الحجاب، كما أشارت إلى أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس خصوصا الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

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