الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بكين الإثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، للصحفيين، «منذ العام الماضي وحده، (رأس السنة الصينية 22 يناير)، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية»، داعيا واشنطن إلى «تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها»، بحسب وكالة «فرانس برس».