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خفر السواحل الفلبيني يتّهم مركبا صينيا بتسليط «ضوء ليزر» على أحد قواربه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 09:39 صباحا
خفر السواحل الفلبيني يتّهم مركبا صينيا بتسليط «ضوء ليزر» على أحد قواربه
المركب التابع لخفر السواحل الصيني يسلّط «ضوء أخضر» اللون على قارب تابع لخفر السواحل الفيليبيني في جزر سبراتلي. (أرشيفية : أ ف ب)
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اتّهم خفر السواحل الفلبيني الإثنين، مركبا تابعا لنظيره الصيني بتسليط «ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية»، على أحد قواربه في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ما أفقد أفراد الطاقم القدرة على الرؤية بشكل موقت.

وجاء في بيان خفر السواحل، أن الحادثة وقعت في السادس من فبراير على مسافة نحو 20 كيلومترا، عن «سيكند توماس شول»، في جزر سبراتلي حيث تتمركز قوات البحرية الفلبينية، بحسب «فرانس برس».

وتأتي بعد أيام من اتفاق الولايات المتحدة والفلبين على استئناف الدوريات المشتركة في البحر، وإبرامهما اتفاقا لمنح القوات الأميركية إمكان الوصول إلى أربع قواعد عسكرية أخرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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وكان قارب الدورية الفلبيني يدعم «مهمة للتناوب وإعادة التموين»، الأسبوع الماضي، للجنود المقيمين على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية متروكة في منطقة الشعب المرجانية «سيكند توماس شول»، بهدف تأكيد مطالب مانيلا في المنطقة.

ليزر أخضر «يستخدم لأغراض عسكرية»
وأفاد البيان أن المركب التابع للبحرية الصينية سلّط ضوء ليزر أخضر اللون «يستخدم لأغراض عسكرية» مرّتين على السفينة الفلبينية، «ما أصاب طاقمها بالعمى الموقت».

كما قام المركب الصيني بـ«مناورات خطيرة»، فاقترب على مسافة نحو 140 مترا من السفينة الفلبينية.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن «منع سفن الحكومة الفلبينية عمدا من إيصال المواد الغذائية والإمدادات لعسكريينا.. يمثّل تجاهلا صارخا وانتهاكا واضحا لحقوق الفلبين السيادية في هذا الجزء من بحر غرب الفلبين».

وتشير مانيلا إلى البحر الواقع مباشرة غرب أراضيها بمسمى «بحر غرب الفلبين».

ولم يتضح إن كانت مهمة تموين «سيكند توماس شول» ناجحة في النهاية، ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

وفرض خفر السواحل الصيني ومراكب تابعة للبحرية حصارا على «سيكند توماس شول»، في أغسطس لمنع القوارب الحكومية من الوصول إلى الجنود، بحسب خفر السواحل.

إطلاق خط اتصال مباشر
واتفق الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ونظيره الصيني شي جينبينغ في يناير، على إطلاق خط اتصال مباشر بين وزيرَي خارجية البلدين لتجنّب أي «سوء فهم» في المنطقة، لم يتضح إن كان هذا الخط الساخن استُخدم في الحادثة الأخيرة.

ويرفع الاتفاق الأميركي - الفلبيني الذي أُبرم في وقت سابق هذا الشهر مجموع القواعد التي يمكن للقوات الأميركية الوصول إليها إلى تسع. ويأتي في وقت يسعى البلدان الحليفان تاريخيا لمواجهة الصعود العسكري الصيني في المنطقة.

وتطالب فيتنام وماليزيا وبروناي أيضا بأجزاء من بحر الصين الجنوبي.

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