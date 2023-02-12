الجيش الأميركي يسقط جسما طائرا فوق بحيرة هورون

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسمًا طائرًا آخر، الأحد، فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين «أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم»، كما قال النائب عن ميشيغن أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأميركي عطّل جسما فوق البحيرة، بحسب «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركية، أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ«الدفاع القومي».

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.