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الجيش الأميركي يسقط جسما طائرا فوق بحيرة هورون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 11:23 مساء
الجيش الأميركي يسقط جسما طائرا فوق بحيرة هورون
عناصر من البحرية الأميركية يستعيدون حطام المنطاد الصيني قبالة سواحل ميرتل بيتش بولاية كارولاينا الجنوبية في 5 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسمًا طائرًا آخر، الأحد، فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين «أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم»، كما قال النائب عن ميشيغن أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأميركي عطّل جسما فوق البحيرة، بحسب «فرانس برس».

- تدريبات أميركية عسكرية قرب الصين على وقع أزمة «منطاد التجسس»

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركية، أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ«الدفاع القومي».

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

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