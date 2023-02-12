تدريبات أميركية عسكرية قرب الصين على وقع أزمة «منطاد التجسس»

القاهرة - بوابة الوسط

تجري عناصر من البحرية ومشاة البحرية الأميركية «المارينز» تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر مع بكين بشأن إسقاط بالون صيني.

وذكر الأسطول السابع الأميركي، المتمركز في اليابان، الأحد، أن مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس نيمتز» والوحدة الاستكشافية البحرية الثالثة عشرة تقومان بـ«عمليات استكشافية متكاملة» في بحر الصين الجنوبي، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وأضاف أن التدريبات التي شاركت فيها سفن وقوات برية وطائرات، جرت السبت دون ذكر تفاصيل بشأن موعد انطلاقها أو ما إذا كانت قد انتهت.

تفاقم العلاقات المتوترة بفعل المنطاد

خططت واشنطن للتدريبات العسكرية مسبقًا، وهي تأتي في الوقت الذي تفاقمت فيه العلاقات المتوترة بالفعل مع بكين بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي أشعله إسقاط منطاد صيني الأسبوع الماضي في المجال الجوي الأميركي قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا.

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وقالت الولايات المتحدة إن البالون غير المأهول كان مجهزًا لاكتشاف وجمع معلومات استخباراتية، لكن بكين تؤكد أنه كانت منطادًا مخصصًا لأبحاث الطقس وانحرف عن مساره عن طريق الخطأ. ودفع الحادث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإلغاء زيارة إلى بكين بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي.