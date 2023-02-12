واشنطن تغلق المجال الجوي لبحيرة ميشيغن لأسباب تتصل بـ«الدفاع القومي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركية، الأحد، أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ«الدفاع القومي».

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع. وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت موقتًا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود «جسم» طائر، وفق ما أفاد الجيش، بحسب «فرانس برس».

مقاتلة أميركية تسقط جسما غير محدد فوق كندا

أسقطت مقاتلة أميركية جسما غير محدد فوق كندا بعد ظهر أمس السبت (بتوقيت الولايات المتحدة) في إطار عملية مشتركة بين واشنطن وأوتاوا، في حادثة جديدة يشهدها المجال الجوي لأميركا الشمالية بعد إسقاط منطاد صيني يُشتبه بأنه لأغراض التجسس الأسبوع الماضي.

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وقال رئيس وزراء كندا جاستن جيمس ترودو السبت إن «جسما غير محدد» أُسقط في منطقة يوكون أثناء طيرانه فوق شمال غرب كندا، غداة تدمير الولايات المتحدة جسما آخر حلّق فوق ألاسكا، وفق وكالة «فرانس برس». وكتب ترودو على «تويتر»: «أمرت بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوي الكندي». وأضاف «أُرسلت طائرات من كندا والولايات المتحدة»، وقد تمكّن صاروخ «AIM 9X» أطلقته طائرة «إف-22» أميركية من «إصابة»، هدفه.

تحييد الجسم بدافع «الحذر الشديد»

من جهته أوضح الناطق باسم «بنتاغون» بات رايدر أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أذن للمقاتلة «بالعمل مع كندا»، علما بأنها إحدى طائرات قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد). وقد اتخذ بايدن وترودو قرار تحييد الجسم بدافع «الحذر الشديد وبناء على توصية قواتهما المسلحة»، حسبما قال البيت الأبيض في بيان. وأشار ترودو إلى أن القوات الكندية «ستجمع الآن حطام الجسم وتُحلّله».

وذكرت وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي مساء السبت أن ذلك الجسم كان يحلّق على ارتفاع «40 ألف قدم» (12200 متر) وأنه أُسقِط على بُعد «نحو 100 ميل (160 كلم) من الحدود الكندية الأميركية حوالي الساعة (20:40 ت غ). وشددت على أن الجسم «دخل في شكل غير شرعي إلى المجال الجوي الكندي وكان يشكل تهديدا محتملا لأمن الرحلات الجوية المدنية». وأردفت «لقد رصدناه معا وأسقطناه معا في إطار (نوراد)».

تواصل البحث عن حطام الجسم

والسبت تواصل البحث عن حطام الجسم الذي أُسقِط الجمعة، غير أن «الرياح والبرد والثلوج ومحدودية ضوء النهار» أعاقت العملية، حسب بيان لـ«نوراد» أوضح أن «بنتاغون» لا يمكنه تقديم «تفاصيل أخرى... حول هذا الجسم وقدراته وهدفه ومصدره».

أتت هاتان الحادثتان بعد أسبوع على تدمير واشنطن منطادا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة ووصفته بكين بأنه «طائرة مدنية تستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية».

وتظهر صور التقطتها طائرات عسكرية أميركية أن المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كان مجهزا جيدا بأدوات تجسس وليس مخصصا للأرصاد الجوية. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إرجاء زيارة نادرة للصين. وتواصل السلطات الأميركية جمع حطام المنطاد في المحيط الأطلسي قرب سواحل كارولاينا الجنوبية.