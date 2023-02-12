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مقتل 3 جنود في هجوم انتحاري بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 12:56 مساء
مقتل 3 جنود في هجوم انتحاري بباكستان
جنود باكستانيون خلال إحياء يوم الدفاع الوطني في لاهور، (أرشيفية: أ ف ب)
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استهدف انتحاري قافلة في «مير علي»، بمنطقة «وزيرستان الشمالية» القبلية، في باكستان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة نحو 22، من بينهم جنود وموظفون بشركة نفط.

وذكرت مصادر محلية أن الانتحاري، الذي كان يستقل عربة «ريكشو»، استهدف قوات أمن، كانت ترافق قافلة لشركة «ماري بتروليوم كوربوريشن ليمتد»، في طريقها إلى منطقة «بانو»، فيما أعلنت حركة «طالبان باكستان» مسؤوليتها عن الهجوم، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كانت القافلة قادمة من منطقة «ميران شاه»، في خاجوري في مير علي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة 22 آخرين، من بينهم أفراد بشركة النفط، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، اليوم الأحد.

البدء في عملية إنقاذ بالمنطقة
وفي أعقاب الهجوم الانتحاري، اشتعلت النيران في مركبتين ودمرتا بالكامل، وجرى البدء في عملية إنقاذ بالمنطقة، وإرسال المصابين إلى مستشفى في مير علي، فيما تردد أن معظمهم في حالة حرجة.

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