الجيش النيجيري ينفي تقارير بشأن تخطيط ضباطه لانقلاب قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الجيش النيجيري، تقارير بأن ضباطه يخططون لانقلاب في البلاد، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونفت «القيادة العامة للدفاع» في نيجيريا، أمس السبت، التقرير بشأن الانقلاب، ووصفته بأنه «دعاية خبيثة لعناصر عديمة الضمير»، طبقا لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية، اليوم الأحد.

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وأعلن القائم بأعمال المسؤول عن إعلام الدفاع، توكور جوساو، ذلك في بيان أمس السبت، في أبوجا، مضيفا أن «عناصر منعدمة الضمير» شاركت التقرير، الذي يزعم أن بعض ضباط الجيش، التقوا بمرشح رئاسي، بهدف عرقلة الانتخابات العامة، وإشعال النار في البلاد، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«اجتماع الخميس» يخطط لانقلاب

وتابع أن مروجي الدعاية أشاروا أيضا إلى أن ما يسمى «اجتماع الخميس» يخطط لانقلاب لإرساء نظام غير دستوري.

وتشهد نيجيريا انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 فبراير الجاري.