هل تتوقف «فاغنر» عن تجنيد السجناء للمشاركة في الحرب الأوكرانية؟

القاهرة - بوابة الوسط

رجّحت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة أن يكون تصاعد التنافس بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية التي تشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا «عاملاً أساسياً» في وقف تجنيد السُجناء من السجون الروسية.

وجاء في آخر تقرير استخباراتي نشرته الوزارة، اليوم، السبت، إن «التنافس المتزايد» بين زعيم مجموعة فانغر، يفغيني بريغوجين، ومسؤولين روس في وزارة الدفاع أدى إلى وقف المجموعة عمليات التجنيد في السجون، بحسب «يورو نيوز».

وكان بريغوجين قال الخميس إنه أمر بوقف عمليات التجنيد في السجون «بشكل نهائي». وكانت فاغنر بدأت تجنّد السجناء في الصيف الماضي، وبالتعاون مع الدولة الروسية، تم إعفاء المدانين الذين شاركوا في العمليات القتالية في أوكرانيا، وبقوا على قيد الحياة، بعد ستة أشهر.

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وبحسب «يورو نيوز» فإن أروقة الكرملين تشهد صراع أجنحة شديدًا بين الجيش من جهة، وبريغوجين من جهة ثانية. الأخير لم يفوّت فرصة لانتقاد المؤسسة العسكرية الروسية، كما أنه وصف بعض المسؤولين فيها بالفاسدين.

انخفاض عدد السجناء في روسيا

ومع أن فاغنر لم تقدم أرقاماً بعدد السجناء الذين جندتهم إلا أن أرقاماً رسمية روسية أظهرت أن عدد السجناء في البلاد انخفض بين أغسطس ونوفمبر بنحو 20 ألف سجين، في أكبر انخفاض على الإطلاق منذ أكثر من عقد.

وبحسب أرقام نشرت في يناير، يبدو أن رقم السجناء استقر. وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن البيانات الروسية تظهر أن عملية تجنيد السجناء تقلص بنسبة جيدة منذ ديسمبر.

وخاضت «فاغنر» معارك عنيفة ضد الجيش الأوكراني وزعمت أنها طردت القوات الأوكرانية وحدها من مدينة سوليدار في دونباس، ما سمح للجيش الروسي بالتقدم أكثر باتجاه مدينة بخموت.