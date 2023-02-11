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توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 07:36 مساء
توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة
دمار جراء زلزال تركيا. (الإنترنت)
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أوقف ما لا يقل عن 48 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الإثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية السبت.

وذكرت الوكالة أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيقات في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسورية، بحسب «فرانس برس».

أردوغان: الزلزال «كارثة كبيرة للغاية»
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في وقت سابق اليوم السبت، إن الحكومة سوف تتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأشار إردوغان إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من فبراير الجاري «كارثة كبيرة للغاية»، مشيرًا إلى حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه تعهد بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون عام فقط.

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وأضاف إردوغان، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 21 ألفا و43 قتيلا و80 ألف جريح، قائلا إن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونا.

مئة مليار ليرة تركية لإعادة الإعمار
وذكر الرئيس التركي، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسورية ووصلت شدتهما إلى 7.8 و7.5 درجات. واستطرد إردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بُعد في المناطق المتضررة من الزلزال إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأكد  أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددًا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع «خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا». وأردف أن الشعب التركي اجتاز الكثير من المحطات العصيبة في السابق، وستكون لديه القدرة على تخطي المأساة الحالية، بحسب قوله.

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