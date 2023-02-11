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مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 07:23 مساء
مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية
آثار الزلزال المدمر في تركيا. (الإنترنت)
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يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الجاري إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر أكثر من معبر حدودي تركي بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الإثنين، في خطوة لا تعتقد روسيا أنها ضرورية.

ومع تجاوز عدد القتلى في تركيا وسورية 25 ألف شخص، أعرب بعض الدبلوماسيين أمس الجمعة عن إحباطهم من تباطؤ المجلس المؤلَّف من 15 عضوًا في التحرك بعد أن ضغط الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غرب سورية عبر تركيا، بحسب «رويترز».

 توصيل مساعدات إلى ملايين الأشخاص
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مُطّلع على المناقشات، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته «هناك إحباط من التباطؤ في هذا الأمر. قال الأمين العام إننا بحاجة إلى المزيد من المعابر. يحتاج مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف الجهود وإنجاز المسألة».

ومنذ عام 2014، تمكنت الأمم المتحدة من توصيل مساعدات إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سورية عبر تركيا بموجب تفويض من مجلس الأمن. لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

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وقال سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو، إن منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن جريفيث، الموجود في تركيا وسيزور سوريا أيضا، سيقدم إفادة للمجلس الأسبوع المقبل وإن أي إجراء من المنظمة «سيعتمد على تقييم الوضع الملموس على الأرض. ولن يكون رد فعل حدسي على ما تنشره الصحافة».

 الخطوط الأمامية للحرب الأهلية 
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه إنه بعد تصريحات غوتيريش أمس الخميس ودعوات منظمات الإغاثة، تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن لاعتماد قرار آخر «قد يسمح بمعابر حدودية إضافية حتى تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى المناطق المحتاجة».

تعتبر الحكومة السورية نقل المساعدات عبر حدودها انتهاكا لسيادتها، وتقول إن المساعدات يجب تسليمها عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما. ووافقت سوريا اليوم الجمعة على تسليم المساعدات عبر الخطوط الأمامية.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يوم الجمعة إن تفويض المجلس الحالي الذي يقصر الشحنات على معبر حدودي واحد كاف وإنه يمكن توسيع عمليات التسليم عبر الخطوط الأمامية للوصول إلى المحتاجين. وأضاف «سنستمع إلى جريفيث حين يعود».

ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تساعد الإفادة التي يقدمها جريفيث في إقناع روسيا التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» وحليفة سورية بالسماح بموافقة المجلس على مزيد من نقاط العبور الحدودية.

 تعزيز عملية توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة 
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة اشترط عدم نشر اسمه «سنطلب فتح نقطة أو أكثر عبر الحدود مما قد يكون حاسما لإنقاذ الأرواح». وأضاف «سيتعين تشجيع بعض الدول الأعضاء بناء على توصيات محددة من مارتن جريفيث. وهذا سيجعل الأمر أسهل».

وتقول الأمم المتحدة منذ وقت طويل إن التحديات التي تواجه تعزيز عملية توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة تشمل الحصول على ضمانات وموافقات أمنية في الوقت المناسب ونقص التمويل.

وصلت مساعدات الأمم المتحدة عبر تركيا إلى 2.7 مليون شخص شهريا في شمال غرب سوريا العام الماضي، مقارنة مع 43500 شخص شهريا تلقوا مساعدات عبر طرق داخل سورية منذ أغسطس 2021.

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