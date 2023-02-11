ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني في مقابلة صحفية نُشرت، السبت، إنه يخشى أن توسّع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، مضيفًا أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.

وقال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور «المخابرات الداخلية» لصحيفة فيلت ام زونتاج «الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق. يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة». وحذر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي، وفق «رويترز».

القيادة السياسية الصينية تستغل قوتها الاقتصادية

وقال هالدنفانج «تنتهج الصين استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها.. القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضا عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية».

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وتعيد الحكومة الألمانية تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على روسيا في مجال الطاقة. وأوصت وزارة الاقتصاد في تقرير استراتيجي بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.