  • Alwasat News
Atwasat

ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 06:35 مساء
ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين
علما الصين وألمانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني في مقابلة صحفية نُشرت، السبت، إنه يخشى أن توسّع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، مضيفًا أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.

وقال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور «المخابرات الداخلية» لصحيفة  فيلت ام زونتاج «الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق. يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة». وحذر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي، وفق «رويترز».

 القيادة السياسية الصينية تستغل قوتها الاقتصادية
وقال هالدنفانج «تنتهج الصين استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها.. القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضا عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية».

-  واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
-  أول تعليق من بكين على «منطاد التجسس» الصيني فوق الولايات المتحدة

وتعيد الحكومة الألمانية تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على روسيا في مجال الطاقة. وأوصت وزارة الاقتصاد في تقرير استراتيجي بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام رسمية: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسورية إلى أكثر من 25 ألفا

أرقام رسمية: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسورية إلى أكثر من 25 ألفا
مستشار زيلينسكي: المفاوضات مستحيلة والحرب في أوروبا لن تنتهي إلا بانتصار أوكرانيا

مستشار زيلينسكي: المفاوضات مستحيلة والحرب في أوروبا لن تنتهي إلا بانتصار ...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري ...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري ...
المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب

المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»

مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران.. تحركات حاشدة في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية
إيران.. تحركات حاشدة في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة ...
توقيف 12 مقاولا في تركيا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال
توقيف 12 مقاولا في تركيا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال
زلزال تركيا.. خيار الرحيل أو البقاء بين الأنقاض في أنطاكية
زلزال تركيا.. خيار الرحيل أو البقاء بين الأنقاض في أنطاكية
ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين
ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين
مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية
مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
المزيد
مقتل عشرة جنود نيجريين في هجوم «مسلح» على الحدود مع مالي
مقتل عشرة جنود نيجريين في هجوم «مسلح» على الحدود مع مالي...
توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة
توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات ......
بدء محاكمة 150 متهمًا بقتل رئيس تشاد إدريس ديبي.. الإثنين
بدء محاكمة 150 متهمًا بقتل رئيس تشاد إدريس ديبي.. الإثنين...
مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية
مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية...
ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين
ألمانيا تتهم الصين بممارسة أنشطة تجسس سياسي ضد برلين...
المزيد