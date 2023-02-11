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إيران.. تحركات حاشدة في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 04:10 مساء
إيران.. تحركات حاشدة في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية
إيرانيون يحيون ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ساحة آزادي بطهران. (أ ف ب)
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شارك عشرات آلاف الإيرانيين السبت في إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة، فيما عدّه الرئيس إبراهيم رئيسي تجديدا لـ«البيعة» للجمهورية الإسلامية في مواجهة احتجاجات تشهدها منذ أشهر.

ويأتي إحياء ذكرى الإطاحة بنظام الشاه في 1979 هذا العام، بعد زهاء خمسة أشهر من اندلاع احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، بحسب «فرانس برس».

وتخلل الاحتجاجات التي تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، رفع شعارات مناهضة للسلطات والمسؤولين. ونزل الآلاف الى شوارع طهران ومدن إيرانية عدة في مسيرات راجلة لإحياء ذكرى سقوط نظام الشاه، بعدما اقتصرت في العامين الماضيين على مسيرات سيّارة ودراجات نارية بسبب كوفيد-19.

وكانت المسيرة المركزية في طهران نحو ساحة آزادي «الحرية» التي تعد من أبرز معالم العاصمة وتحمل رمزية كبرى، إذ تدفق إليها الآلاف من الشوارع المحيطة وهم يلوّحون بالعلم الإيراني.

«الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»
وردد المشاركون هتافات منها «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية. وعرضت قرب الساحة نماذج لانتاجات عسكرية إيرانية منها صاروخ «سجّيل» البالستي، وطائرة مسيّرة من طراز «شاهد 136».

ورفع المشاركون صور مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، ومرشدها الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي، إضافة إلى اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الذي اغتالته الولايات المتحدة بضربة جوية في بغداد مطلع عام 2020.

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وقال رئيسي في كلمة بثّت مباشرة عبر التلفزيون إن «اجتماعنا اليوم ليس فقط لتخليد ذكرى الثورة الإسلامية»، بل إن الناس حضروا «لتجديد البيعة للإمام والقائد، في إشارة الى الخميني وخامنئي، والشهداء وأهداف الثورة».

وأفاد التلفزيون الرسمي أن المسيرات في ذكرى الثورة أقيمت في زهاء 1400 مدينة على امتداد مساحة البلاد. وبثّ لقطات لمسيرات في مدن مختلفة منها أصفهان ومشهد وتبريز وشيراز.

 تحركات احتجاجية عقب وفاة الشابة أميني
وأحيا الإيرانيون في هذا اليوم ذكرى سقوط الحكومة الأخيرة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، بعد أيام من عودة الإمام الخميني إلى البلاد في الأول من فبراير 1979. وكان الشاه غادر في يناير من العام ذاته بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وتأتي ذكرى «22 بهمن» «في إشارة الى يوم السقوط وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران»، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني «22 عاما».

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. واتهم مسؤولون إيرانيون «أعداء» الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب».

واعتبر رئيسي أن الشعب الإيراني تمكن من «إفشال» ما خطّط له أعداء البلاد. وقال «رأيتم ما قام به الأعداء خلال عام؟ المؤامرات التي خططوا لها؟»، مشددا على أن الشعب «هزم العدو».

وأضاف «القضية بالنسبة إلى العدو ليست النساء أو الحياة أو الحرية، أو حقوق الإنسان أو (البرنامج) النووي، إلا أنهم يريدون سلب استقلال الأمة الإيرانية وحريتها وحياتها السلمية».

 «امرأة، حياة، حرية» 
وكان شعار «إمرأة، حياة، حرية» الأبرز الذي تم رفعه خلال الاحتجاجات التي شاركت فيها شرائح اجتماعية مختلفة، خصوصا النساء وطلاب الجامعات. وشدد رئيسي على أن «ذراعي الأمة مفتوحتين لقبول من تم التغرير بهم».

وأعلن القضاء تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام لاعتداءات على عناصر أمن على خلفية الاحتجاجات. كما أوقف الآلاف بينهم مشاهير وناشطون معروفون، وتمّ الإفراج عن عدد منهم في الآونة الأخيرة.

وجرى الإفراج الجمعة عن أسماء بارزة منها الناشط الحقوقي فرهاد ميثمي الموقوف منذ 2018، والباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه التي كانت تقضي عقوبة بالسجن لإدانتها بالمسّ بالأمن القومي.

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