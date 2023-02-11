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عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 02:21 مساء
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
مدنيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبان منهارة في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، 7 فبراير 2023، (أ ف ب)
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سحبت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم السبت، أسرة مكونة من خمسة أفراد نجوا داخل منزلهم المنهار لمدة خمسة أيام في أعقاب الزلزال الكبير والمدمر الذي ضرب تركيا وسورية فجر الإثنين الماضي.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن فرق الإنقاذ، تمكنت أولا من سحب الأم هافا وابنتها وفاطمة غول أصلان، من بين كومة من الحطام في بلدة نورداغ الأكثر تضررا في مقاطعة غازي عنتاب.

هتاف رجال الإنقاذ «الله أكبر»
ووصلت الفرق لاحقا إلى الأب حسن أصلان، لكنه أصر على إنقاذ ابنته الأخرى، زينب، وابنه سالك بوغرا أولا، وعندما أُخرج الأب، هتف رجال الإنقاذ «الله أكبر».

يرفع الإنقاذ الدراماتيكي بعد 129 ساعة عدد الأشخاص الذين جرى إنقاذهم يوم السبت إلى تسعة أشخاص، على الرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين وسط درجات حرارة متجمدة.

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