رئيسة بيرو تدعو لحوار واسع لإنهاء الأزمة في «الديموقراطية الهشة»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة، منذ توليها السلطة قبل شهرين، الجمعة، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد»، التي وصفتها بأنها «ديموقراطية هشة».

وقالت بولوراتي، في مؤتمر صحفي، إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا،: «سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت الرئيسة البيروفية، التي عرضت حصيلة أداء حكومتها: «نعيش في ديموقراطية هشة (...) أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمر عائد إلى البيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديموقراطية ومؤسساتنا».

«لا يسير الجميع بطريقة سلمية»

وقالت إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد «ليست سلمية»، مشيرة إلى أن بعض المحتجين «يخرجون لإثارة العنف والفوضى والإرهاب (...) يخرجون بالعصي.. بالحجارة، وأيضا بمقذوفات تسبب الضرر»، وأضافت «لا يسير الجميع بطريقة سلمية».

وتابعت الرئيسة البيروفية، أنه «إذا كانت هناك تجاوزات من جانب الشرطة، فإننا نأسف لهذه التصرفات»، مشيرة إلى أن «هناك أيضا عددا كبيرا من رجال الشرطة جرحوا وكثيرا منهم حالاتهم خطرة».

وعبرت عن أسفها «لموت مواطن في أبوريماك أمس (الخميس)، في مواجهة أضرمت فيها النيران في حافلة نقل بين المقاطعات»، معبرة عن تعازيها لعائلته.

- 50 جريحا بتظاهرة تكريما لمدنيين قتلوا في احتجاجات بيرو

وكانت مواجهات قد جرت الخميس في إيماريس في منطقة أبوريماك (776 كلم جنوب ليما)، أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وجرح نحو خمسين متظاهرا في مسيرة جرت الأربعاء في مدينة خولياكا بجنوب بيرو إحياء لذكرى 18 مدنيا، قتلوا قبل شهر في الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيسة بولوارتي، حسب تقرير للسلطات الصحية في المنطقة.

وفي ليما، سار نحو ألفي عامل ينتمون إلى أكبر نقابة بيروفية، بهدوء في وسط المدينة التاريخي باتجاه البرلمان، وقد ارتدوا قمصانا حمراء ولوحوا بأعلام نقابتهم.

ووصلت المجموعة إلى منطقة تبعد 100 متر عن مبنى البرلمان، لكن لم تحدث اشتباكات أو حوادث كبيرة.

ونظمت تظاهرات في مدن بمنطقة الأنديس، التي يأتي منها معظم المتظاهرين، وفي منطقة الأدغال بالقرب من الأمازون.

بداية الأزمة في بيرو

وبدأت التظاهرات التي قتل فيها 48 شخصا حتى الآن، بعد إطاحة الرئيس السابق بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر، بتهمة القيام بمحاولة الانقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان على وشك أن يقصيه عن السلطة.

وتولت الرئاسة بدلا منه دينا بولوارتي نائب الرئيس حينذاك، بهدف استكمال فترة ولايته حتى 2026.

وبولوارتي تنتمي إلى حزب كاستيو اليساري، ويعتبرها المتظاهرون «خائنة» ويطالبون باستقالتها، ومعظمهم من السكان الأصليين، مثل الرئيس المخلوع، كما يطالب المحتجون بحل البرلمان وعقد جمعية تأسيسية.

وبين حواجز الطرق والشلل الاقتصادي وحالة الطوارئ في تسع من مناطق البلاد البالغ عددها 25، لم تتمكن الرئاسة والبرلمان حتى الآن من التوصل إلى توافق في الآراء لإنهاء الأزمة.

وقرر البرلمان في قراءة أولى في ديسمبر، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أبريل 2024، لكن الرئاسة أصرت على أن تقدم الهيئة التشريعية موعد الانتخابات لتنظم في أكتوبر 2023 على أمل تهدئة الوضع.

كما قرر البرلمان بعد ذلك في الثالث من فبراير، منع أي نقاش بشأن تقديم موعد الانتخابات العامة، مبررا ذلك بوجود خلل إجرائي.