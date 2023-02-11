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كوريا الجنوبية تستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للوافدين من الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:17 صباحا
كوريا الجنوبية تستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للوافدين من الصين
عمال صحيون في كوريا الجنوبية أثناء استقبال وافدين من الصين، (أ ف ب)
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استأنفت كوريا الجنوبية اليوم السبت، إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين من الصين.

غير أن إجراءات الحجر الصحي الأخرى، بما في ذلك اختبارات «كوفيد-19» الإجبارية، قبل الصعود إلى الطائرات وبعد الدخول، ما زالت سارية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين من الصين، اليوم السبت، حسب وكالة الأنباء الألمانية «أ د ب».

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وأعلن كيم سيونج-هو، أحد المسؤولين البارزين في «المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة» القرار، أمس الجمعة، قائلا إن نسبة المسافرين من الدولة المجاورة، التي أظهرت الاختبارات إصابتهم بـ«كوفيد-19»، قد انخفضت إلى نطاق 1%، مضيفا أن المخاوف بشأن الإصابات بمتحور فرعي، تبددت والتي تشمل الوافدين من الصين، أيضا.

تخفيف تدريجي لإجراءات الحجر الصحي
وتعتزم الحكومة أيضا التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الإضافية الباقية، بالنسبة للوافدين من الصين، اعتمادا على الوضع.

كانت سول قد فرضت أوائل الشهر الماضي، قيود دخول أكثر صرامة على الوافدين من الصين، في أعقاب عودة ظهور الجائحة في البلاد، بما في ذلك تعليق إصدار تأشيرات قصيرة الأج، عبر بعثاتها الدبلوماسية.

وردت الصين بإجراءات مماثلة، ضد المسافرين من كوريا الجنوبية، في خطوة انتقامية على ما يبدو.

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