بنغلاديش ترسل مساعدة إنسانية إلى سورية بعد الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة في بنغلاديش، اليوم السبت، أنها أرسلت مساعدات إنسانية وأدوية إلى ضحايا الزلزال في سورية.

وقال المسؤول بوزارة إدارة الكوارث والإغاثة، سليم حسين، إن طائرة شحن تابعة لسلاح الطيران محملة بخيام وبطانيات وملابس ثقيلة وأطعمة جافة وأدوية تبلغ زنتها نحو 11 طنا غادرت دكا متجهة لدمشق، مساء أمس الجمعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جرى أيضا إرسال فريق إنقاذ مكون من 17 شخصا من سلاح الجو البنغلاديشي إلى شمال غربي سورية.

وأرسلت بنغلاديش يوم الأربعاء، مهمة بحث وإنقاذ إلى تركيا للبحث عن ضحايا الزلزال المحاصرين تحت الأنقاض.

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وأضافت الوزارة أن المهمة، بالإضافة إلى توزيع الأعمال الإغاثية، تسهم في جهود الإنقاذ بالتنسيق مع أنشطة الإنقاذ التركية الوطنية .

العثور على عدد قليل من الضحايا

وأودى الزلزال المدمر في تركيا وسورية بحياة نحو 24 ألفا و218 شخصا، فيما جرى العثور على عدد قليل من الضحايا، أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من الزلزالين اللذين ضربا البلدين يوم الإثنين الماضي.

وفي تركيا وحدها، لقى 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم السبت.

ولقى 3553 شخصا آخرون حتفهم، وأصيب 5276 في المناطق الخاضعة للحكومة السورية والمعارضة، حيث تباطأت المساعدات الدولية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 5.4 مليون شخص، أصبحوا بلا مأوى.