الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة الخارجة عن سيطرتها

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية «سانا».

وأعلن مجلس الوزراء في بيان إثر جلسة استثنائية نقلته وكالة «فرانس برس» أن «إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصولها إلى مستحقيها».

- الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال الذي دمر قسمًا من البلاد بداية الأسبوع.

وقالت المفوضية في تغريدة إن فولكر تورك «يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا واحترام تام للحقوق الإنسانية وموجبات القانون الإنساني بهدف إيصال المساعدة إلى الجميع».