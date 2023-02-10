  • Alwasat News
Atwasat

الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة الخارجة عن سيطرتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 05:37 مساء
الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة الخارجة عن سيطرتها
عناصر إنقاذ يحاولون انتشال فتى من تحت ركام مبنى انهار بعد الزلزال في اعزاز، 6 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

وافقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية «سانا».

وأعلن مجلس الوزراء في بيان إثر جلسة استثنائية نقلته وكالة «فرانس برس» أن «إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصولها إلى مستحقيها».

- الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال الذي دمر قسمًا من البلاد بداية الأسبوع.

وقالت المفوضية في تغريدة إن فولكر تورك «يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا واحترام تام للحقوق الإنسانية وموجبات القانون الإنساني بهدف إيصال المساعدة إلى الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات
الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)

الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي
أوكرانيا تؤكد اعتراض 61 من 71 صاروخاً أطلقتها روسيا اليوم
أوكرانيا تؤكد اعتراض 61 من 71 صاروخاً أطلقتها روسيا اليوم
إردوغان يقر بأن جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تمضي بالسرعة المأمولة
إردوغان يقر بأن جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تمضي بالسرعة ...
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف قتيل
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا ...
الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار تمويلاً لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسورية
الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار تمويلاً لمساعدة المتضررين من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
المزيد
الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة الخارجة عن سيطرتها
الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة ......
الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية ......
السنغال تعين سفيرها في القاهرة وزيرًا للحج
السنغال تعين سفيرها في القاهرة وزيرًا للحج...
الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار تمويلاً لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسورية
الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار تمويلاً لمساعدة المتضررين ......
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف قتيل
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد ......
المزيد