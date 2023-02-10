الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال الذي دمر قسمًا من البلاد بداية الأسبوع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المفوضية في تغريدة إن فولكر تورك «يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا واحترام تام للحقوق الإنسانية وموجبات القانون الإنساني بهدف إيصال المساعدة إلى الجميع».

- الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار تمويلاً لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسورية

77 مليون دورلا لدعم المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا

وفي وقت سابق اليوم، طلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء الزلزال في تركيا وسورية.

وقالت الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرّاً، إنّ «برنامج الغذاء العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم المساعدة بحصص غذائية ووجبات ساخنة، لما مجموعه 874 ألف شخص تضرّروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية»، وفق وكالة «فرانس برس».