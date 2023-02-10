السنغال تعين سفيرها في القاهرة وزيرًا للحج...

قررت الحكومة السنغالية، اختيار سفير السنغال بالقاهرة الدكتور أبو بكر صار الله وزيرًا للحج.
وشهدت العلاقات المصرية السنغالية تطورًا في مختلف المجالات خلال فترة عمل الدكتور صار الله، مع علاقاته الواسعة مع كافة فئات المجتمع المصري.
كفاءة دبلوماسية سنغالية
وقالت المستشارة التجارية للسفارة السنغالية بالقاهرة، هدير غانم، لـ«الوسط»، إن السفير أبو بكر صار يعد من أهم الكفاءات الدبلوماسية السنغالية التى أثرت العمل القنصلى، حيث كان يشغل منصب قنصل عام في جدة لمدة 7 سنوات قبل تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة.
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