السنغال تعين سفيرها في القاهرة وزيرًا للحج

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة السنغالية، اختيار سفير السنغال بالقاهرة الدكتور أبو بكر صار الله وزيرًا للحج.

وشهدت العلاقات المصرية السنغالية تطورًا في مختلف المجالات خلال فترة عمل الدكتور صار الله، مع علاقاته الواسعة مع كافة فئات المجتمع المصري.