تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

يتراجع الأمل بالعثور على أحياء الجمعة في تركيا وسورية، بعد أكثر من 100 ساعة على زلزال عنيف، قضى فيه أكثر من 21700 شخص، في إحدى أسوأ لكوارث في هذه المنطقة منذ قرن.

ودخلت قافلة أولى من المساعدة مؤلفة من ست شاحنات الخميس، إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سورية من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي على ما أفاد أحد مراسلي وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أن القافلة تحمل بطانيات وفرشا وخيما ومستلزمات طوارئ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية حاجات ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، إلا ان منظمة الخوذ البيضاء الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، أعربت عن «خيبة أملها»، معتبرة «أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن جرى استئنافها».

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سورية، عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود، فيما أعلنت الخارجية التركية أنها تعمل على فتح معبرين آخرين «مع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة» دمشق، «لأسباب إنسانية».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء أن نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى، تأثر بتضرر الطرقات بسبب الزلزال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، الخميس، إنه «في طريقه إلى سورية»، بينما أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سبولياريتش، في تغريدة مساء الخميس، وصولها إلى حلب بسورية، مشددة على أن «المجتمعات المحلية التي أنهكتها سنوات من القتال العنيف باتت مشلولة الآن جراء الزلزال».

«نحن مجرحون في الصميم من أن أحدا لا يدعمنا»

وعلى جانبي الحدود، تهدمت آلاف المساكن، فيما تضاعف فرق الإنقاذ والإغاثة الجهود بحثا عن ناجين رغم انقضاء الساعات الإثنين والسبعين الأولى الحيوية فيما يزيد البرد الصقيعي من صعوبات الوضع.

وتمكن 130 عامل ‘نقاذ أرسلتهم دولة قطر من إخراج صبي في الثانية عشرة حيا من بين الأنقاض في مدينة نورداجي الريفية، البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة والواقعة قرب مركز الزلزال في تركيا، وينشط أيضا مئات من عمال الإغاثة، أتوا من ماليزيا وإسبانيا وكازاخستان والهند ودول اخرى.

ويتابع السكان المضطرون إلى المبيت في خيام أو سيارات وهم يبكون، عمل المسعفين الذين يحاولون تحديد مكان ناجين محتملين بواسطة مسيّرات وكاميرات كشف تعمل بالطاقة الحرارية.

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وفي مدينة أنطاكية جنوبا التي دمرها الزلزال قطع عمال مناجم مسافة ألف كيلومتر لتقديم المساعدة، وقد تسلح هؤلاء بمعاول ومجارف ومناشير تستخدم في المناجم، وهم يحاولون مساعدة أشخاص عالقين تحت كتل الأسمنت والحديد.

وكانت جرافة تساعد في إزالة الركام، عندما طلب منها المشرف على فريق عمال منجم زوغولداك قرب البحر الأسود، التوقف، فيما كان يحطم بمطرقته كتلة من الأسمنت وطلب غطاء، بعدما عثر على طفل ميتا في سريره، وقد حمل الوالد جثة الطفل الملفوفة بشرشف بين ذراعيه صامتا.

نسيبة كولوبيجي أوغلو التي تمكنت من الخروج سالمة من سريرها مع ابنتها، فقدت ستة من أقاربها في الزلزال، ولم تعد تأمل بالعثور عليهم أحياء، وهي ممتنة لعمل المناجم، لكنها حانقة من الحكومة وتندد ببطء عمليات الإغاثة، شأنها في ذلك شأن هاكان تنريوردي وهو من سكان مدينة أديامان في جنوب تركيا، والذي قال «نحن مجرحون في الصميم من أن أحدا لا يدعمنا».

وأضاف محمد يلديريم غاضبا «لم أر أحدا قبل الساعة 14,00 من اليوم التالي للزلزال»، أي بعد 34 ساعة على أول زلزال، موضحا «لا دولة ولا شرطة ولا جنود. عار عليكم لقد تركتمونا لحالنا».

تخوفات من انتشار وباء الكوليرا

وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8، وتبعته أكثر من مئة هزة ارتدادية أسفر عن ما لا يقل عن 21719 قتيلا، 18342 في تركيا و3377 في سورية.

وتخشى المنظمات الإنسانية خصوصا انتشار وباء الكوليرا الذي عاد للظهور قبل فترة في سوريا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات أولى إلى تركيا بعد ساعات على الزلزال الاثنين، إلا أنه لم يعرض إلا مساعدة محدودة لسورية عبر برنامج المساعدات الإنسانية المعمول بها أساسا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، منذ بدء الحرب فيه العام 2011.

والأربعاء طلبت سورية رسميا، مساعدة الاتحاد الأوروبي، فيما طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء تلبية هذا الطلب.

وزار المفوض الأوروبي لتنسيق مساعدات الاتحاد الأوروبي يانيش لينارسيتش، غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، للقاء مسؤولين فضلا عن منظمات إنسانية تنشط في شمال غرب سوريا على ما أعلنت المفوضية.

وأعلن البنك الدولي الخميس تقديم مساعدة بـ1,78 مليار دولار لتركيا، فيما كشفت واشنطن أنها ستخصص 85 مليونا لتركيا وسورية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضا الرفع الموقت لبعض العقوبات المفروضة على سورية، بهدف نقل المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى السكان المنكوبين.

وخصصت فرنسا مساعدة طارئة للشعب السوري بقيمة 12 مليون يورو.

من جهتها أعلنت لندن الخميس، مساعدة مالية إضافية قدرها 3,4 مليون يورو على الأقل، لتصل مساعدتها الإجمالية إلى 4,3 مليون يورو مخصصة للخوذ البيضاء.