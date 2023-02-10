كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي لرومانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا، عبرا المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على مواقع التواصل الاجتماعي: «في الساعة 10,18 صباحا (08,18 ت غ) عبر صاروخان كروز روسيان طراز كاليبر حدود أوكرانيا مع جمهورية مولدافيا. قرابة الساعة 10,33 عبر هذان الصاروخان المجال الجوي لرومانيا.. بعدها دخلا مجددا المجال الجوي لأوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت رومانيا إن المعلومات «غير مؤكدة»، بينما أكدت مولدافيا أن صاروخا عبر مجالها الجوي.