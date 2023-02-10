  • Alwasat News
Atwasat

مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 01:25 مساء
مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي
من اليمين إلى اليسار وزراء خارجية بوركينا فاسو موريساندا كوياتي، وبوركينا فاسو أوليفيا روامبا وغينيا عبد الله ديوب في اوغادوغو، 9 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

طلبت بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يقودها عسكريون، تولوا السلطة على إثر انقلابات، إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقالت الدول الثلاث في بيان نشر مساء الخميس، بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو، إنها «اتفقت على تبادل الجهود بينها والقيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق (عضويتها) والقيود الأخرى» التي اتخذها الاتحاد الإفريقي ومجموعة غرب إفريقيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعلقت عضوية الدول الثلاث في الهيئتين الإقليميتين، بعد استيلاء الجيش على السلطة في كل منها في 2020 و2021 و2022. وفرضت على مالي وغينيا عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.

- الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب

وقال بيان وزراء الخارجية إنهم «يؤكدون في إطار مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء (...) ضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة».

وتلت البيان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، التي دعت بعد ذلك مع نظيريها المالي عبد الله ديوب، والغيني موريساندا كوياتي، إلى «تأمين ترابط في الإجراءات على المستوى الإقليمي على أساس الجهود الثنائية الجارية أساسا».

ودان وزراء خارجية الدول الثلاث «العقوبات المفروضة بشكل آلي والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية».

«سكان منكوبون أصلا»
وقال بيان وزراء الخارجية إن هذه العقوبات «تؤثر على السكان المتضررين أصلا من غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وتحرم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من مساهمة البلدان الثلاثة الضرورية لمواجهة التحديات الكبرى».

كما رأوا أن هذه العقوبات «تمس بتضامن» هذه المنطقة من إفريقيا، الذي «يشكل المبدأ الأساسي للتكامل الإقليمي والتعاون القاري»، ودعوا إلى تقديم «دعم تقني ومالي ملموس وكبير للجهود الأمنية ودعم عملية العودة إلى نظام دستوري»، مقرر نظريا في 2024 في مالي وبوركينا فاسو وفي 2025 في غينيا.

وقال وزير الخارجية الغيني «نحن ننتمي إلى هيئات، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وهذا ليس أمرا جديدا».

تمهيد الطريق للوجود الروسي
من جهته، صرح نظيره المالي أنه «من غير المقبول أن نكون نحن الثلاثة هنا بعد، لمناقشة هذه القضايا بعد ستين عامًا على الاستقلال».

وعقد الاجتماع في واغادوغو بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، لمالي حيث وعد بتقديم المساعدة «لمنطقة الساحل والصحراء وحتى الدول المطلة على خليج غينيا».

ومهدت سلسلة الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، الطريق للوجود الروسي، مع عدم استقرار منطقة الساحل التي تشهد عنف جماعات مسلحة، على الرغم من انتشار القوات الدولية.

وبعد مالي تعاني بوركينا فاسو أيضا من عنف المسلحين، وطلبت مؤخرا على غرار جارتها رحيل أفراد القوات الفرنسية التي يبلغ عديدها نحو 400 عسكري، من أراضيها لكنها لم تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة حيث تواجه نفورا متزايدا، فيما تقارب البلدان الإفريقيان مع روسيا.

ويرى الغرب أن مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ينتشرون في مالي، التي تنفي ذلك ولا تعترف سوى بوجود مدربين روس.

ونفى الكابتن إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، أيضًا وجود مرتزقة من فاغنر في بلده، مؤكدا أن من يدافع عن بوركينا هم «متطوعو الدفاع عن الوطن» القوة الرديفة للجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات
الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)

الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة

اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوريا الشمالية تكشف عددا قياسيا من صواريخها في استعراض عسكري
كوريا الشمالية تكشف عددا قياسيا من صواريخها في استعراض عسكري
50 جريحا بتظاهرة تكريما لمدنيين قتلوا في احتجاجات بيرو
50 جريحا بتظاهرة تكريما لمدنيين قتلوا في احتجاجات بيرو
مقتل شاب بالرصاص قرب ساحة تايمز سكوير في قلب نيويورك
مقتل شاب بالرصاص قرب ساحة تايمز سكوير في قلب نيويورك
مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي
مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد ...
كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي لرومانيا
كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
المزيد
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي...
رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي
رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي...
الكرملين: بوتين سيوجه خطابا للأمة في 21 فبراير
الكرملين: بوتين سيوجه خطابا للأمة في 21 فبراير...
كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي لرومانيا
كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي......
مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي
مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في ......
المزيد