مقتل شاب بالرصاص قرب ساحة تايمز سكوير في قلب نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شاب بالرصاص مساء الخميس، في نيويورك قرب ساحة تايمز سكوير، أحد أهم المواقع في المدينة الكبرى، حيث يُمنع مبدئيا حمل السلاح أثناء التجول، على ما أعلنت الشرطة.

وتدخلت شرطة نيويورك قرابة الساعة 17,30 (22,30 ت غ)، لإغاثة شاب أصيب بالرصاص في صدره، عند تقاطع الجادتين 8 و44 في مانهاتن، أمام مطعم للوجبات السريعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح ناطق باسم الشرطة عبر رسالة إلكترونية، أن الشاب «توفي متأثراً بإصابته» بعد نقله إلى المستشفى، قائلا إن «أحداً لم يُوقف في القضية، والتحقيق يتواصل».

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، استناداً إلى شاهد عيان، أن الشاب قضى في إطلاق نار شارك فيه شخصان لاذا بالفرار، مضيفا أن إطلاق النار تسبب في بادئ الأمر بهلع في هذا الحي السياحي البارز، «وسُجل تدافع بين الناس خلال محاولتهم الفرار».

«تايمز سكوير: منطقة خالية من السلاح»

وتُعتبر ساحة تايمز سكوير في نيويورك من أشهر المواقع حول العالم، وهي عبارة عن تقاطع وباحة واسعة في قلب مانهاتن محاطة بلافتات إعلانية إلكترونية عملاقة، تبقى مضاءة ليلاً ونهاراً للزائرين الذين يبلغ عددهم 50 مليوناً كل عام.

ومن حيث المبدأ، منذ أول سبتمبر الماضي، يُمنع تجول أي شخص يحمل سلاحاً في المكان.

وفي إطار مكافحة الجريمة وانتشار الأسلحة النارية في نيويورك، نشر رئيس بلدية المدينة إريك أدامز، وهو شرطي سابق ينتمي إلى يمين الوسط، عشرات اللافتات في محيط الساحة تحمل عبارة «تايمز سكوير: منطقة خالية من السلاح».

وبعد ازدياد في عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية عامي 2020 و2021 في نيويورك، تراجع هذا العدد في 2022 ليسجل 433 جريمة في المدينة التي تضم 8,5 مليون نسمة وتستقطب ملايين الزوار.