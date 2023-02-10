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50 جريحا بتظاهرة تكريما لمدنيين قتلوا في احتجاجات بيرو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 11:59 صباحا
50 جريحا بتظاهرة تكريما لمدنيين قتلوا في احتجاجات بيرو
محتجون في مدينة خولياكا بجنوب بيرو، 9 فبراير 2023. (أ ف ب)
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جرح نحو 50 متظاهرا في مسيرة بمدينة خولياكا بجنوب بيرو، إحياء لذكرى 18 مدنيا قتلوا قبل شهر في الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، حسب تقرير للسلطات الصحية في المنطقة.

وأفضى هذا التجمع إلى صدامات عندما حاول متظاهرون دخول مطار إنكا مانكو كاباك، في خولياكا التي تبعد نحو 1300 كلم جنوب العاصمة البيروفية ليما، حث قتل متظاهرون قبل شهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة سان رومان في منطقة بونو، في تقرير إن الصدامات وقعت حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، عندما تسببت الشرطة خلال محاولتها «تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع»، بإصابة 23 شخصا بجروح وكسور وفشل في الجهاز التنفسي.

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أشار التقرير إلى أن ثلاثة من الجرحى قاصرون تبلغ أعمارهم 17 و15 و11 عاما، وأصيب الأخير بعيار ناري في الساق اليسرى.

25 شرطيا جرحوا في المواجهات
من جهتها، قالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على تويتر إن 25 شرطيا جرحوا في هذه المواجهات في المطار.

وقبل ذلك، خرجت أقرباء وأصدقاء المدنيين الذين قتلوا قبل شهر في خولياكا، في مسيرة ردووا خلالها هتافات «إراقة الدماء لن تُنسى أبدًا» و«ما هو عدد الوفيات الذي يجعلك تستقيلين؟».

وقالت إيديت التي رفضت الكشف اسمها الكامل لكنها أكدت أنها قريبة أحد القتلى، لوكالة «فرانس برس»، «ليعرف العالم بأسره أنه في يوم مثل هذا اليوم (...) سقط إخوتنا في هذا المكان».

وفي ليما، سار حوالى ألفي عامل ينتمون لأكبر نقابة بيروفية بهدوء في وسط المدينة التاريخي باتجاه البرلمان، وقد ارتدوا قمصانا حمراء ولوحوا بأعلام نقابتهم.

أزمة سياسية واجتماعية
ووصلت المجموعة إلى منطقة تبعد 100 متر عن مبنى البرلمان لكن لم تحدث اشتباكات أو حوادث كبيرة.

ونظمت تظاهرات في مدن في منطقة الأنديس التي يأتي منها معظم المتظاهرين، وفي منطقة الأدغال بالقرب من الأمازون.

وتشهد بيرو أزمة سياسية واجتماعية منذ أكثر من شهرين تتمثل بتظاهرات يومية تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، في تعبئة تقمعها الحكومة بعنف من دون أن تتمكن من إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي.

واندلعت الاحتجاجات التي سقط فيها 48 قتيلا، في السابع من ديسمبر، مع إطاحة الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيو، الذي حلت محله نائبته دينا بولوارتي.

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