عدد قتلى زلزال تركيا وسورية يتجاوز 21 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز عدد قتلى الزلازل، التي دمرت مساحات شاسعة من تركيا وسورية، 21 ألف شخص بحلول اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن لانتشال الناجين من تحت الأنقاض.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن هناك 17674 حالة وفاة مؤكدة في تركيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن 6479 فردا من 56 دولة يعملون حاليا على الأرض للمساعدة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

بينما سجلت حتى الآن 3377 وفاة في سورية، على ما أعلن المسؤولين السوريين وفي الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة معا.

فرق للبحث والإنقاذ

وأرسلت دول من جميع أنحاء العالم فرق للبحث والإنقاذ وأطباء ومستشفيات ميدانية ومواد إغاثية إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

وأضاف في مؤتمر صحفي، «فرق من 19 دولة أخرى ستكون في بلادنا في غضون 24 ساعة».

«شرب بوله ليبقى على قيد الحياة»

وذكرت قناة «تي آر تي» التركية العامة، أن نحو 8 آلاف شخص، جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض في تركيا حتى الآن.

وأفادت «تي آر تي»، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا فتى على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية غازي عنتاب الجنوبية بعد 94 ساعة من الزلازل، حيث قام الشاب البالغ من العمر 17 عاما، بشرب «بوله ليظل على قيد الحياة».

وفي الوقت نفسه، جرى إنقاذ أم وابنتها في ولاية كهرمان مرعش بعد 92 ساعة من دفنهما في الزلزال، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وبحسب الوكالة جرى العثور على رضيع يبلغ من العمر 10 أيام ووالدته على قيد الحياة في مدينة هطاي جنوبي البلاد بعد 90 ساعة.

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وفي سوريا، يبحث حوالي 3 آلاف متطوع من ذوي الخوذات البيضاء عن ناجين.

وكتبت منظمة الإنقاذ عبر تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس، «دموع الفرح وهتافات الحياة. مع كل حالة إنقاذ ننهض بحماس مرة أخرى».

وأصيب أكثر من 75 ألف شخص في زلزالين قويين متتاليين ضربا المنطقة في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وتعرضت المنطقة في البداية لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقا لقياسات أجراها مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. ثم قرابة الظهر، كان هناك آخر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، تلاهما مئات الهزات الارتدادية.