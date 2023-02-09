قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

القاهرة - بوابة الوسط

سردت وكالة «فرانس برس» قصة صورة الأب التركي المفجوع التي جرى تداولها على نطاق واسع، وهزّت مشاعر العالم، بعيد الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وخلَّف 14 ألف قتيلاً في تركيا وحدها.

الصورة التقطها آدم ألتان، المصوّر منذ أربعين عامًا قضى خمسة عشر منها في وكالة «فرانس برس»، عندما كان يعمل أمام مبنى منهار، ورأى رجلاً جالسا قرب الأنقاض في كهرمان مرعش، مركز الزلزال.

لم يكن أي فريق إنقاذ قد وصل إلى الموقع الثلاثاء غداة وقوع الكارثة، وكان السكان يحاولون إزالة الأنقاض بأنفسهم لإنقاذ أحبائهم. وقتها ظلّ الرجل الذي يرتدي سترة برتقالية ساكنًا وسط الاضطرابات، غير مبالٍ بالمطر والبرد.

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أب يمسك بيد طفلته الميتة وسط الأنقاض

لاحظ حينها المصور أن الرجل الذي يبعد 60 مترًا عنه كان يُمسك بيد ممتدة من بين الأنقاض. بدأ آدم ألتان حينها بتصوير المشهد: أبٌ يمسك بيد طفلته الميتة بدون أن يتركها، وسط الأنقاض والدمار.

التقط ألتان الصور بينما راقبه الرجل الذي همس له بصوت مرتجف «التقط صوراً لطفلتي». ترك يدها التي لم يرغب في إفلاتها للحظة ليوضِّح للمصور المكان الذي ترقد فيه ابنته البالغة 15 عامًا، قبل أن يسارع إلى إمساكها مجددًا.

ألم لا يُطاق

يقول آدم ألتان: «لقد تأثرت كثيراً في ذلك الوقت. اغرورقت عيناي بالدموع. ظللت أقول لنفسي (يا إلهي، هذا ألم لا يطاق)»، ثم سأل المصور الرجل عن اسمه واسم ابنته، وأجابه الأب مسعود هانسر: «ابنتي إرماك».

يقول المصور: «تحدث بصعوبة، بصوت منخفض للغاية. كان من الصعب طرح مزيد من الأسئلة عليه فقد طلب السكان من حوله من الناس التزام الصمت حتى يتمكنوا من سماع أصوات الناجين المحتملين المحاصرين تحت الأنقاض».

في تلك اللحظة، اعتقد المصور على الفور أن الصورة تلخّص آلام ضحايا الزلزال، لكنه لم يتخيل التأثير الذي سيكون لها، إذ انتشرت الصورة في وسائل الإعلام حول العالم، وكذلك على الشبكات الاجتماعية، حيث تشاركها مئات آلاف المستخدمين المصدومين من آثار الزلزال.