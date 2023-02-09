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فرنسا: نهجنا السياسي لن يتغير مع الحكومة السورية بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 03:04 مساء
فرنسا: نهجنا السياسي لن يتغير مع الحكومة السورية بعد الزلزال
علم فرنسا. (الإنترنت)
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قال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه الحكومة السورية «لن يتغير»، مضيفا أن المساعدات المقدمة لسورية بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة.

وأضاف فرانسوا ديلما في إفادة مقتضبة للصحفيين: «نهجنا السياسي لم يتغير، ونعمل لصالح الشعب السوري بخلاف بشار الأسد» في إشارة إلى الرئيس السوري، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية نحو الـ17500 قتيل، حسب آخر أرقام نشرتها سلطات البلدين، الخميس. 

وقتل نحو 14351 شخصا في تركيا، حسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، و3162 في سورية، حسب حصيلة رسمية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 17513 قتيلا، وفق وكالة «فرانس برس».

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