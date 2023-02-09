الاتحاد الأوروبي يعلن «تضامنه الكامل» مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، عن «تضامنها» مع الشعب التركي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وعرضت زيادة مساعداتها.

وقالت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في الرسالة التي كتبت خلال قمتها في بروكسل إن «الاتحاد الأوروبي وأعضاءه يقفون في تضامن كامل مع الشعبين التركي والسوري في مواجهة هذه المأساة». وأضافت: «نحن مستعدون لتكثيف دعمنا بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية». ووقف القادة الأوروبيون دقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلزال، وفق وكالة «فرانس برس».

- حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسورية تتجاوز 17 ألف وفاة

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية إلى أكثر من 17100 قتيل، الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.

وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14014 شخصا قضوا في تركيا و3162 في سورية، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب، الإثنين، وبلغت شدته 7,8 درجات، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 17176 قتيلا، وفق «فرانس برس».