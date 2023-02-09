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الصين تدين تصريحات بايدن حول شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 10:36 صباحا
الصين تدين تصريحات بايدن حول شي جينبينغ
الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ. (الإنترنت)
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نددت الصين، الخميس، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، «اللامسؤولة إطلاقا»، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ، يواجه «مشاكل هائلة». 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين: «هذه التصريحات (...) غير مسؤولة إطلاقا وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية»، وأضافت أن «الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

قال بايدن في مقابلة مع قناة «بي بي أس»، الأربعاء: «جدوا لي زعيما عالميا واحدا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ (...) لا أجد أحدا»، وأضاف أن «لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة»، خصوصا على صعيد «الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد»، مشيرا إلى أن الزعيم الصيني «لديه إمكانات كثيرة».

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بايدن: بكين لم تكن ملتزمة بالكامل بدعم موسكو
وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظا نسبيا، قال جو بايدن إنه على عكس ما «افترضه الجميع» في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة «بالكامل» بدعم موسكو. 

واعتبر الرئيس الأميركي أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى رغبته في عدم مواجهة مصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية، وقال: «اتصلت به هذا الصيف لأقول له هذا ليس تهديدا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا».

والتقى بايدن وشي جينبينغ شخصيا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا. وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو خمس مرات. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زيارة إلى بكين كانت مقررة الأسبوع الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال الجوي الأميركي، وأسقطه الجيش الأميركي.

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