وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارتها للبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، يوما من المحادثات في برازيليا بهدف «إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، بلقاء مع وزيرة البيئة مارينا سيلفا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كولونا، في الوقت الذي أتاحت فيه عودته إلى السلطة في يناير الظروف لاستئناف علاقات جيّدة بين باريس وبرازيليا لاستعادة الثقة بين البلدين، بعد أزمات حادة في عهد جايير بولسونارو، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، تلتقي كولونا نظيرها ماورو فييرا، الذي ستعقد معه مؤتمرا صحفيا. وقالت كولونا في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع جريدة «فولها»: «مجيئي إلى البرازيل خطوة أولى لإعادة إطلاق شراكتنا الاستراتيجية»، وذلك في الوقت الذي تأتي فيه زيارتها للتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبرازيل في موعد لم يُعلن عنه بعد.

فرنسا تدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل

وأضافت: «نتشارك تحديات مهمة وطموحات كبيرة من أجل تعددية فعالة وأمن دولي وحماية البيئة». ودعت إلى «تعزيز العلاقات الاقتصادية» مع البرازيل، «الشريك الاقتصادي الرئيسي (لفرنسا) في المنطقة»، كما أعربت عن دعم باريس لانضمام البرازيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم يتقدم هذا الملف خلال عهد بولسونارو بسبب الأضرار البيئية وإزالة الغابات في الأمازون.

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أما الملف الآخر الذي وصل إلى طريق مسدود للأسباب ذاتها، فقد كان تصديق الاتفاق على التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور، أي الاتحاد الجمركي بين البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. ولكن في مقابلتها مع «فولها»، عبرت كولونا عن «الترحيب بطموحات حكومة لولا» في ما يتعلق بالمسائل البيئية، مؤكدة أنّ الاتحاد الأوروبي «سيحلل ما إذا كان الاتفاق مع ميركوسور يوفر الضمانات اللازمة» في هذا الشأن.

وقالت إنها تأمل في التعاون مع البرازيل لـ«تحديد نماذج جديدة للحفاظ على الغابات والتنمية المستدامة»، معتبرة أن هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية «تملك كل الأدوات اللازمة... لتصبح قوة خضراء».

استثمارات فرنسا في البرازيل

وتدهورت العلاقات السياسية بين فرنسا والبرازيل بشكل حاد خلال عهد بولسونارو (1019-2022)، خصوصا في العام 2019 عندما أهان الرئيس اليميني واثنان من وزارئه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، ردا على انتقادات للحرائق الهائلة في منطقة الأمازون.

وأشارت كولونا إلى دعم ماكرون- الذي اتصل مرّتين هاتفيا بالرئيس اليساري لولا منذ انتخابه- للديمقراطية في البرازيل التي تعدّ «أحد اللاعبين الدوليين الكبار والتي تُتنظر عودتها بقوة إلى الساحة الدولية».

وستتوجّه كولونا الخميس إلى ساو باولو (جنوب شرق) العاصمة الاقتصادية والمالية للبرازيل. وتعدّ فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في البرازيل، باستثمارات تبلغ 32 مليار دولار. كما أن 500 ألف موظف برازيلي يعملون في 1100 شركة فرنسية، ما يجعل من فرنسا أكبر صاحب عمل أجنبي في البلاد.