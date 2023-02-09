شولتس يؤكد لزيلينسكي أن الحلفاء سيدعمون أوكرانيا عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الحلفاء سوف يدعمون بلاده، خاصة عسكريا، «طالما كان ذلك ضروريا» لصد «الغزو الروسي».

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا.. دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وطلب الرئيس الأوكراني الذي وصل إلى باريس مساء الأربعاء للقاء نظيره الفرنسي والمستشار الألماني، بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات «في أقرب وقت ممكن».

وقال زيلينسكي من قصر الإليزيه «كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا».