تعذّر الدخول إلى تويتر في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

لم يعد من الممكن الدخول إلى موقع تويتر عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا الأربعاء، وسط انتقادات متزايدة عبر الإنترنت لرد الحكومة على الزلزال العنيف الذي وقع هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة فرانس برس أن صحفييها لم يتمكنوا من الدخول إلى هذه الشبكة الاجتماعية في تركيا. وأشارت هيئة مراقبة حوكمة الإنترنت netblocks.org إلى أنّ الدخول إلى تويتر كان مقيّداً «عبر عدد من مزوّدي خدمة الإنترنت في تركيا»، وفق وكالة فرانس برس.

وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11700، حسبما ذكر مسؤولون وأطباء الأربعاء. وأوضحوا أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا و 2662 في سوريا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات اليوم الإثنين.