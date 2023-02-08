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«أكرم وسليم»..طفلان خرجا بابتسامة من تحت أنقاض زلزال سورية وتركيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 04:18 مساء
«أكرم وسليم»..طفلان خرجا بابتسامة من تحت أنقاض زلزال سورية وتركيا (فيديو)
الطفل السوري لحظة انتشاله من تحت أنقاض الزلزال، 8 فبراير 2023. (صورة من فيديو)
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انتشل رجال الإنقاذ في سورية وتركيا طفلين من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي تجاوزت وفياته حاحز 11 ألفًا، أحدهما كان نائمًا وقت انتشاله، بينما خرج الآخر مبتسمًا.

وفي تركيا التي ضربها زلزال قوته 7.8 درجة، مساء الإثنين، خرج الطفل سليم من تحت الركام بعد 24 ساعة وعلى وجهه علامات النعاس متسائلًا «ماذا يحدث؟»، لتعلو ضحكات رجال الإنقاذ قبل أن يجيبوه بالقول «صباح الخير أنت بطل»، وفق فيديو نشره موقع «يورونيوز».

- حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تتجاوز الـ11200

وبدأ الوقت يضيق أمام عناصر الإنقاذ في محاولتهم العثور على ناجين في تركيا وسورية بعد يومين من الزلزال المروع الذي يواصل عدد ضحاياه الارتفاع وتجاوز 11200 قتيل.

ويظهر مقطع الفيديو نفسه، لحظة انتشال رجال الدفاع المدني السوري الطفل أكرم وتعلو وجهه ابتسامة فيما يردد من حوله «الله أكبر»، بينما عمت الفرحة وجوه الجميع لتأكد نجاة الصبي.

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 8574 شخصًا قضوا في تركيا و2662 في سورية، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236 قتيلًا، وفق ما نقلت عنهم وكالة «فرانس برس».

آثار النوم بادية على وجه الطفل التركي لحظة انتشاله من تحت أنقاض الزلزال، 8 فبراير 2023. (صورة من فيديو)
آثار النوم بادية على وجه الطفل التركي لحظة انتشاله من تحت أنقاض الزلزال، 8 فبراير 2023. (صورة من فيديو)
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