زيلينسكي لسوناك: أوكرانيا تريد الأسلحة الضرورية لوقف الهجوم الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ«الأسلحة الضرورية» لوقف الغزو الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع إن زيلينسكي «شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة موقتًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

بدوره، تعهد رئيس الوزراء البريطانيء، بمواصلة دعم أوكرانيا لتتمكن من تحقيق انتصار «حاسم هذا العام»، وذكَّر أمام البرلمان بالعرض البريطاني لتدريب طيارين أوكرانيين، وقال: «يمكن أن يطمئن المجلس لأننا سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».